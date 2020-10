Kiko Rivera desvela cuánto ganó por narrar el Bayern-Sevilla

Kiko Rivera fue el invitado especial del último capítulo del programa “Hoy No Se Sale” de la cadena UBEAT. Allí, el DJ quiso explicar a Ibai Llanos su fugaz paso por el periodismo deportivo: “El director de Canal Sur me dice “oye, ¿a ti te gusta el fútbol?”, “claro, soy futbolero de toda la vida de Dios”, “¿te gustaría venir a colaborar con nosotros durante la temporada a los partidos del Sevilla?”, arrancó el andaluz, según informa el diario Mundo Deportivo.

Y continuó: “Pues mira ahora mismo de puta madre porque estamos sin conciertos y como esto es los fines de semana pues a mí me vendría muy bien, oye, para qué te voy a engañar, ¿cuánto me pagáis?” a lo que el directivo respondió: “85 euros por partido, lo que le pagamos a todos” y digo “no hay problema, para verlo en casa gratis...después me voy a cenar con mi mujer”.

Sin embargo, no a todo el mundo le pareció igual de bien y las críticas no se hicieron esperar. Tras anunciarlo en redes sociales, el portavoz del partido andalucista de Podemos quiso dar su opinión al respecto: “¿Cómo pueden contratar a este señor? es un inculto, es un flojo, un vago”, espetó el político.

Evidentemente la respuesta por parte del hijo de Isabel Pantoja tampoco se hizo esperar: “Yo me irrité y me cagué en su puta madre, básicamente. Le dije que tenía toda la cara de un pou (refiriéndose a la raza de perro) y que no quería mi nombre en su asquerosa boca ‘podemita’... buah, para qué dije eso...)”, comentó Kiko provocando las risas del famoso ‘youtuber’.