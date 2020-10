La peligrosa moda de limarse los dientes que seduce a los jóvenes

Las redes sociales no son a veces el mejor escaparate, sobre todo para niños y adolescentes que se dejan llevar con ingenuidad por los mensajes o acciones que se difunden. La cantidad de seguidores que tienen hacen que lo que se muestra sea en ocasiones un gran peligro para la sociedad, debido a su rápida viralidad. Recomendaciones, trucos, comentarios y muestras de modas nada favorables, son realizadas por usuarios que no hacen un gran favor a sus seguidores, quienes imitan sin conocimiento, lo que sus influencer hacen, según informa el diario ABC.

Desde hace poco se está poniendo de moda limarse los dientes con una lima de uñas para «intentar» corregir y moldear sus defectos. Esta tendencia está inundando Tick Tock, una de las redes más usada. Es una aplicación, utilizada por niños, adolescente y adultos y se basa en crear y compartir vídeos con música, con bromas o con coreografía.

Ahora «lo más» es compartir videos enseñando cómo limarse los dientes en casa. «Estas modas son una gran amenaza para los usuarios. Ya pasó con la exposición en redes sociales de adornos nada recomendables en los dientes o con la moda del diastema. Ahora, utilizar una lima común para corregir los incisivos o igualar su esmalte para que quede mejor definido y con una forma más acorde es tremendo. Las consecuencias de estas nefastas prácticas son muchas y la repercusión y el poder que las redes sociales tienen al difundir estas imágenes tan negativas, también.

El dolor no avisa

Según el odontólogo Iván Malagón cuando la gente se lima los dientes no es consciente de hasta dónde puede llegar, porque el dolor no le avisa, ya que el esmalte no tiene sensibilidad (no duele cuando se lima). «El problema es que el esmalte tiene de grosor 1.5 mm aproximadamente, no más, y al limarlo se puede correr el riesgo de exponer la capa que justo está debajo (la dentina). Esta capa sí es muy porosa y tiene muchas terminaciones nerviosas».

Si esto sucediera «de manera irreversible se deja expuesta la dentina con la sensibilidad que ello conlleva, además que es mucho más fácil que se formen caries, cuando hay discontinuidades o mircrofacturas o erosiones del esmalte, ya sean provocadas por función o provocadas por el paciente. Si se trata de zonas que ya estaban microfacturada, el hecho de que les des con una lima, hará que se puedan desprender trozos de esmalte, con lo que la supervivencia de la pieza se vería muy comprometida. Desde el momento que se lima el diente está más expuesto a alimentos ácidos o bebidas carbonatadas, desgastándolo y dañándolo más fácilmente».

Añade que, además, se daña el esmalte y éste tiene una función clave en la salud de los dientes. «Cuidarlo es la principal causa de la salud general de los dientes y no hacerlo explica su envejecimiento. Al limarlos se está acortando su vida (especialmente en niños y adolescentes, sobre todo si los dientes aún se están posicionando). El esmalte es clave porque es el encargado de proteger las estructuras vitales del diente de los agentes químicos. Limarlos puede realizar un daño irreparable en el esmalte».

Por último destaca que al limar los dientes, no crecerán. «A diferencia con otras partes de nuestro cuerpo (pelo, uñas…), los dientes no pueden salir de nuevo. El deterioro de la pieza no es posible subsanarlo. Además, existe un riesgo añadido, al no realizarse la corrección con aparatología profesional, se puede ir más allá de lo deseado y afectar a capas más internas, pudiendo en problemas más graves, como un aumento de sensibilidad o incluso muerte de la pieza completa».