​Carmona y Acosta fijan su objetivo en el primer partido ante el Compostela

Pepe Carmona y Luis Acosta ya lucen de unionistas. Los dos últimos fichajes blanquinegros mostraron sus intenciones de hacer un buen papel y fijan su vista en el duelo ante el Compostela. Junto a ellos estuvo el director deportivo Diego Hernansanz que rehuyó hablar del tema Piojo y si le comunicó que no contaba con él antes o después de bajarle el sueldo. "La salida es una cosa de Piojo y de la directiva. Piojo es pasado. Tema de directiva", explicó Hernansanz.

Acosta. "Me llamó Hernán. Me conocía de hace años en Burgos porque intentó que fuese a Langreo. Fue una de las cosas que más hizo para venir aquí. Venimos para intentar jugar y aportar. Puede ser un año ilusionante para el club. Hernán me dijo que la idea era ser mediocentro, que es donde puedo rendir más. Pero puedo jugar también de central y de lateral derecho. No hay que ir más allá del primer partido. Siendo una liga corta sería absurdo que ir más allá de ello".

Carmona. "Pensaba que mi adaptación sería más sencilla que en otra opción. Había buena sintonía tanto como Diego como con el míster desde el principio. Contento con que el míster buscase algo de mi perfil. Nosotros somos futbolists semiprofesionales y Unionistas tiene una afición espectacular. El único objetivo que tenemos es el día 18 con el Compostela".