Presidente y director deportivo de Unionistas se 'pasan la pelota' en el 'tema Piojo'

El 'tema Piojo' sigue dando vueltas en Unionistas. El director deportivo Diego Hernansanz y el presidente Miguel Ángel Sandoval se 'pasan la pelota' uno u otro pero uno de los dos miente. El director deportivo dice que es un tema de directiva y el presidente, que es decisión de Hernansanz y el entrenador.

"A veces hay que tomar estas decisiones. Es de la dirección deportiva y del entrenador, y la directiva la ratifica. No es fácil despedir a un jugador con el poso que ha dejado en el club y en la Unión Deportiva Salamanca. Si nos hubiéramos negado a una decisión así, sería en contra de nuestros valores y nuestra filosofía. Nos lo comunicó en la primera reunión el director deportivo y el entrenador también. No sé si vendría de antes esa opinión. Pero eso sí lo plantearon”, explicó Sandoval en la despedida de Piojo.

Sin embargo, el director deportivo ha dado una respuesta totalmente contraria en la presentación de Carmona y Acosta: "La salida es una cosa de Piojo y de la directiva. Piojo es pasado. Tema de directiva".

No es la primera vez que existe un desencuentro así en Unionistas. También sucedió en la salida de Álvaro Romero. “Queríamos ver sus entrenamientos pero la actitud no era la más correcta y el cuerpo técnico dio el paso al frente al no citarle. Cuando nos dicen que no lo ven, desde la comisión deportiva no ponemos ninguna pega”, expresaba el presidente de Unionistas en El Norte de Castilla sobre la salida del extremo.

Pero un día después, el propio Hernán Pérez, entrenador del equipo, daba su opinión sobre el asunto ante los medios: "“La situación es que Álvaro Romero era un jugador muy cotizado. Yo contaba con él. No tengo ninguna queja en cuanto a la profesionalidad que tenía en los entrenamientos. Hemos pensado que podían venir cosas mejores. Álvaro Romero ha tenido un trato exquisito con nosotros. La próxima temporada sigue siendo de Unionistas. Su representante y él nos han deseado lo mejor. No tenemos ninguna queja del comportamiento de Álvaro Romero. No tengo ninguna queja de su trabajo".

Dos situaciones diferentes pero un cruce de declaraciones que no aclara lo que realmente ha sucedido. En el caso del ya ex capitán, los aficionados del club están muy pendientes de la rueda de prensa que dará el martes para contar todo lo sucedido en los últimos meses.