​Un profesor del Colegio Maestro Ávila nominado al premio ‘Mejor docente de España’

José Luis Rodríguez Sánchez, un profesor del Colegio Maestro Ávila, ha sido nominado para el premio ‘Mejor docente de España’, una “grata sorpresa” para él.

El docente opta a este galardón por su buena labor con el curso de 2ºB de Educación Primaria del centro. Él mismo ha querido agradecer a todos los alumnos y sus familias “por su confianza, paciencia, apoyo y tantas cosas más que en un mensaje no me entrarían, pero, sobre todo, por el cariño que me han demostrado y que espero hayan notado de mi parte”.

Al premio optan profesores de toda España.