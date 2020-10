​El Santa Marta, atento a la situación de Diego González

Las últimas horas del Mercado de Fichajes para Unionistas de Salamanca se prevén con mucho movimiento. Además de la llegada de varios jugadores para completar la primera plantilla del club, también podría haber una salida.

Hace unos días, desde Unionistas, se le comunicó al salmantino Diego González que no iba a tener muchos minutos durante la temporada y se le invitaba a salir de la disciplina dirigida por Hernán Pérez. El jugador ha mostrado buen nivel durante la pretemporada y se llevó una sorpresa al conocer esta decisión.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, la UD Santa Marta, ex equipo de González, está muy atenta a esta situación. No en vano, el técnico Sergio Hernández, siempre ha confiado en Diego y a ambos les une una gran relación tanto deportiva como personal. El hándicap, eso sí, es el salario del jugador ya que la UD Santa Marta no puede hacerse cargo de una ficha tan alta y habría que buscar soluciones entre clubes.