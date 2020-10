​El CB Tormes no tiene opciones ante el Ciudad de Ponferrada

El CB Tormes disputó este sábado su primera prueba amistosa de la pretemporada. Los de Óscar Núñez viajaron hasta suelo berciano para enfrentarse a un rival de mayor categoría, el Ciudad de Ponferrada, que milita en LEB Plata. Los locales fueron muy superiores y vencieron por 111-69.

Los charros, que llegaron al partido con las bajas de Rober Herrero, De la Calle y Niang, aguantaron bien los embistes en el primer cuarto (23-22). Pero las pérdidas de balón en los charros y el mayor ritmo de los locales llevaron el duelo hasta el 56-40 al descanso.

Tras el descanso, a los salmantinos les costó un mundo anotar y los bercianos aprovecharon su mayor físico y calidad para llevar el encuentro hasta el 111-69 final. Omar Lo (19 puntos) y César Yáñez (15) fueron los máximos anotadores charros.

“Ha sido muy complicado porque era nuestro primer partido después de 7 meses. A este se le suma que ellos son de una categoría superior y encima mucho más rodado (era su 4º partido en pretemporada) y todo eso al final se nota. En ataque no me preocupa porque apenas lo habíamos preparado y defensivamente hemos tenido poco que hacer, con gente tocada muscularmente con la que no hemos querido forzar”, explicaba el técnico salmantino tras el encuentro.