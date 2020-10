​Albertín y Diego Hernández describen a los próximos unionistas: Raúl García y Benjamín Garay

Este 5 de octubre está marcado en el calendario para los seguidores de Unionistas. Se espera que el club anuncie varios movimientos. Dos de ellos serán Benjamín Garay y Raúl García. El central se ha desvinculado del Real Madrid (jugó el último año en el Melilla) y el portero llegará cedido del Celta (ha estado convocado con el primer equipo los dos últimos encuentros).

El futbolista argentino jugó en la cantera del Real Madrid. De 'La Fábrica' le conoce Diego Hernández, que también pasó por Unionistas. "Dentro del campo le gusta sacar el balón jugado, es muy listo y tiene mucha calidad. Va bien por arriba. Yo le vería con muchas posibilidades de jugar porque el Reina Sofía con balón le va a venir bien. Y en el vestuario es un chico muy normal, de los que me encontré más sencillos en el Madrid. No dará ningún problema, es muy majete y casi siempre va con la sonrisa en la cara", asegura el charro sobre Garay.





Otro ex de Unionistas, Albertín, compartió vestuario con Raúl García. El joven meta del Celta llegará cedido a Unionistas y Albertín, además de haber jugado con él en el Astorga, le ha visto crecer en la misma cantera en la que él se formó: "Jugamos los dos en la misma cantera de León. Desde el primer momento tuve muy buen relación. Es muy abierto y hablador. Juegue o no juegue, siempre está animando al compañero. No va a tener una mala palabra de ningún jugador. Dentro del campo, tiene muchos puntos fuertes. Uno es la seguridad bajo palos. Es muy intuitivo y hace paradas a bocajarro. Es muy joven y tiene margen de mejora. También desplaza muy bien con mano y pie. Por poner un 'pero', voy a decir sus salidas. Siempre está dispuesto a aprender y a mejorar. Se me parece un poco a Casillas porque su punto fuerte es bajo palos. La palabra que mejor lo define es intuitivo".