​Un nuevo coche aparece calcinado en el barrio de Pizarrales

Un nuevo vehículo ha aparecido calcinado en el barrio de Pizarrales en la madrugada de este lunes, 5 de octubre. Concretamente, ha sido en la calle Victoria, donde el cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca ha tenido que desplazarse para apagar las llamas que se habían producido en el interior del coche.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 01:00 horas de la madrugada. Por causas que se están investigando, el interior del vehículo, un Ford Focus, comenzó a arder. Fue la Policía Local quien dio el aviso a los Bomberos, que rápidamente desplazaron una dotación para sofocar el fuego.

Pese a que las llamas sólo afectaron al interior del coche -no alcanzaron el motor-, el vehículo ha quedado completamente destrozado. Eso sí, no hay que lamentar heridos más allá de los daños materiales, puesto que no había ninguna persona ni dentro ni en los alrededores del turismo.