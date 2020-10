Kiko Rivera, obligado a retirar un vídeo de YouTube por las visitas falsas

Kiko Rivera no está pasando uno de sus mejores momentos profesionales. La llegada de la pandemia hizo que tuviera que buscar otras alternativas de trabajo a través de las redes sociales. Es precisamente en una de estas plataformas donde ha sufrido un nuevo revés profesional, según informa el diario digital 20minutos.

Las cuentas falsas es uno de los problemas más habituales en las redes sociales. Y son estas quienes le han jugado una mala pasada al artista, teniendo que retirar su último vídeo en YouTube.

"Debido a problemas que no tienen nada que ver conmigo voy a borrar el videoclip de Amiga Mía! y volveré a subirlo el día 6", anunciaba. Manifestaba estar "tocado, pero no hundido" tras lo sucedido.

"Me dan igual los likes y los views (visitas), pero manda coj... la de tiempo libre que tiene la gente para meterme visitas falsas y que me llamen la atención", expresaba el DJ cabreado. "Yo soy 100% real. Seamos más o menos, pero de verdad. Cosas que algunos no saben lo que es. Basta ya de fastidiar y cómprense una vida, por favor!".

Estos últimos días también era foco de la polémica tras participar en un programa de Canal Sur Radio comentando partidos de fútbol. Se vio obligado a renunciar tras las críticas que recibió tras su primera colaboración.