El polémico cartel creado por médicos para prevenir la Covid en niños

El cartel elaborado por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) con mensajes para prevenir los contagios de Covid entre los menores ha generado polémica en las redes sociales y especialmente entre colegas pediatras según informa el diario digital 20minutos.

En la ilustración compartida en su cuenta de Twitter hace un par de días aparece una niña en diferentes escenas de su cotidianidad junto a mensajes a modo de recomendaciones como vestir "ropa de manga larga" o llevar el pelo recogido.

📍Parar la propagación de la #COVID19 es una responsabilidad de todos!

🙏Tu protección es la protección de todos! Protégete!

👉Comparte equipo #MFyC de https://t.co/r3XHvTbF2r

Una iniciativa de @SEMERGENap pic.twitter.com/eq1vcNtOJ8 — SEMERGEN (@SEMERGENap) October 3, 2020

En una de las viñetas se observa a la niña en el parque junto a los mensajes "no jugar con amigos" y "no subir a columpios". Otro consejo es llevar mascarilla "a partir de los dos años", cuando el Gobierno estableció la obligatoriedad a partir de los seis años. Cierran el cartel dos viñetas más con recomendaciones como "evitar tocarse la cara hasta llegar a casa" y "no tocar nada", como por ejemplo, animales de compañía con los que se puedan cruzar por la calle.

Este cartel ha sido comentado por médicos y pediatras en esta red social. La pediatra Irene Maté, por ejemplo, se pregunta "¿por qué ponéis pediatra si la recomendación la hacen médicos que no lo son?". El médico de Atención Primaria Javier Padilla se ha cuestionado "¿pero qué clase de acientífico niñófobo ha hecho esto?".

En uno de los comentarios del propio tuit en cuestión, publicado este sábado 3 de octubre, uno de los miembros de SEMERGEN aclara que el cuestionado cartel se realizó en mayo de 2020 "para cuando los niños empezaban a salir a la calle y con la mejor intención del mundo".

La explicación tampoco ha contentado a los médicos de atención primaria. La presidenta de la Asociación de Amaped, Concha Herranz, ha pedido a los autores que "revisen y revisen, por favor", pues considera el cartel "muy poco acertado".