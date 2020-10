"Los periodistas españoles no estuvieron a la altura en los primeros momentos. Muy pocos salieron a desmentir la versión oficial que afirmaba que no iba a ser más que un catarro"

En Covid-19-periodistas, diecinueve periodistas de diecinueve países aportan una visión global de cómo los medios de comunicación de cinco continentes han afrontado el reto de informar sobre la pandemia. En el libro, el lector podrá conocer cómo se está viviendo la pandemia en Alemania, Argentina, Australia, Brasil, China, Estados Unidos, Egipto, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Marruecos, México, Portugal, República Dominicana, Rusia, Turquía y Venezuela.

En su intervención durante la rueda de prensa, Pedro Lechuga ha explicado que la idea de escribir el libro nació en los primeros momentos de la pandemia, cuando en abril el gobierno turco retuvo un avión cargado de mascarillas y respiradores que tenía como destino España. El escritor y periodista quiso conocer de primera mano cómo se estaba viviendo esa situación en Turquía, y para ello se puso en contacto con una periodista de Estambul que ya conocía previamente. "Ahí decidí que sería interesante conocer la situación que estaban viviendo diversos países del mundo a través de los periodistas, ya que esta pandemia no entiende de kilómetros ni fronteras".

"Que el origen de lo ocurrido tuviera lugar en un país, como es China, que carece de libertad de prensa, ha contribuido a que una epidemia se convirtiria en pandemia", ha explicado el autor. "Allí los periodistas tienen imposible contrastar las informaciones y sólo se distribuye la versión oficial que ofrecen los medios gubernamentales", asegura. "No poder contrastar genera noticias conspiranóicas. Si la pandemia hubiera surgido en cualquier país con libertad de prensa, los medios habrían tenido capacidad de obtener fuentes alternativas, algo que en China es imposible", ha indicado.

"Los periodistas españoles no estuvimos a la altura al comienzo de la pandemia"

Pedro Lechuga ha afirmado con rotundidad que los periodistas españoles no estuvieron a la altura en los primeros momentos de la pandemia. "Muy pocos periodistas salieron a desmentir la versión oficial que afirmaba que no iba a haber transmisión local y casi no iba a afectar a la población. Que no iba a ser más que un catarro". Sin embargo, para el autor del libro, el error inicial se ha corregido con un buen tratamiento de la información posteriormente, que "ha vuelto a colocar a los medios como referente de comunicación para los ciudadanos, que en estos momentos demandan mucha información de la pandemia".

"Es muy triste que un hecho histórico de tanta magnitud vaya a tener una falta de imágenes muy alarmante"

El autor del libro también ha tenido palabras críticas para la política de las Comunidades Autónomas, que han prohibido sistemáticamente la toma de imágenes del interior de los Hospitales, que ha impedido a los medios de comunicación mostrar la crudeza de la pandemia de Covid-19. Sobre ello, Pedro Lechuga ha comentado que "es muy triste que un hecho histórico de tanta magnitud vaya a tener una falta de imágenes muy alarmante". Lechuga Mallo ha indicado que, debido a esto, la población ha visto a políticos hablar por la televisión y a las personas confinadas salir a los balcones a aplaudir, pero no han podido ser testigos, a través de los medios, la situación vivida en las UCIs y, por ello, la ciudadanía no se ha sensibilizado del todo con lo que está ocurriendo.

Un libro que ha sido vetado por Amazon

Una vez publicado el libro, Lechuga se puso en contacto para distribuirlo con la plataforma Amazon para que pudiera llegar a todos los países hispanohablantes, aunque la respuesta fue negativa: "Recibí un correo que me decía que el libro no cumplía las pautas, pues solo querían vender a sus clientes publicaciones de fuentes oficiales", ha explicado en la rueda de prensa.

Sobre ello, el periodista ha asegurado que "se trata de un ataque a la libertad de prensa que muestra la censura previa de Amazon, ya que ni siquiera se lo han leído". Tras recibir numerosos apoyos de asociaciones de periodistas, Amazon se ha retractado y le ha permitido publicarlo, a lo que se ha negado el autor. "He dicho que no, he sufrido un perjuicio moral, por lo que requiere de una disculpa pública, así como el compromiso de que ningún autor recibirá la censura previa del algoritmo de Amazon".