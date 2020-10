VÍDEO | Una dura campaña de concienciación sobre la Covid-19 suscita fuertes críticas por su crudeza

Por si las advertencias sobre el riesgo de contagiar el coronavirus a los seres queridos, en especial a los de mayor edad, no había calado suficientemente en la población, el Gobierno escocés ha lanzado una impactante campaña que muestra con toda crudeza la facilidad con la que un contacto cercano puede infectarse de COVID-19, según informa el diario digital 20minutos.

Se trata de un anuncio estrenado hace unos días en Escocia que busca concienciar a la ciudadanía de la necesidad de respetar las reglas para frenar la propagación del coronavirus, en el que se observa cómo una joven se encuentra con su abuelo y le contagia la enfermedad.

Si bien el coronavirus es invisible para los dos protagonistas del vídeo, los espectadores pueden verlo -representado como unas manchas oscuras- y apreciar cómo este se va depositando en diferentes superficies, hasta que llega a la boca del anciano.

En el vídeo, donde los dos protagonistas van sin mascarilla, se ve cómo la chica -contagiada sin saberlo- abraza a su abuelo y le prepara una taza de té con la que le transmite la COVID-19.

"¡Qué agradable taza de té!", le dice el anciano a su nieta, sin saber que acaba de contagiarle la enfermedad.

Catching up with friends or family this weekend?

Don't pass coronavirus on to those you love.



Remember, you should only meet up to 6 people from a maximum of 2 households at a time.



↔️ Keep 2m apart ↔️



Know the rules ➡️ https://t.co/vZLpqFcLdy pic.twitter.com/3tXPSRBfN2