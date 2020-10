​La humildad del profesor de Salamanca nominado a ‘Mejor Docente de España’: “No soy el mejor ni de lejos, pero estar aquí ya es un premio”

Dice José Luis Rodríguez Sánchez, profesor de primaria en el Colegio Maestro Ávila, que solo con el hecho de optar a ser el ‘Mejor Docente de España’ para él ya es un premio. Sin embargo, para quienes parece que ha sido una bendición ha sido para los padres y los niños a los que él ha dado clase; están tan contentos de cómo se ha comportado José Luis con ellos que, precisamente, de esos padres ha salido la idea de que opte a ese galardón.

Una nominación que para José Luis llegó de manera muy inesperada: “Al principio me preció una broma. El primer correo me llega en junio sin que nadie me hubiera dicho nada antes, fue una sorpresa. Después pregunté en el colegio y tampoco nadie sabía nada, todo era iniciativa de unos padres”.

Que hayan sido una iniciativa de los padres de los alumnos y no de otra institución, para el propio docente es algo muy positivo “estoy muy contento porque como te nominan los padres de los niños, quiere decir que tienes el reconocimiento de tu trabajo por parte de las familias y eso, para mí, ahora es muy importante”.

Esta nominación conlleva que antes del 30 de octubre tenga que mandar una serie de méritos en función de varias categorías. Cosas como libros escritos, divulgaciones, si se han impartido cursos o si se está dentro de un equipo directivo “Estos premios son para gente muy preparada y dedicada exclusivamente a estas cosas. Agradezco la nominación, pero creo que nos quedamos aquí”, cuenta con humildad este profesor a SALAMANCA24HORAS.COM.

Sin embargo, las personas que le han nominado no opinan los mismo y creen que el valor humano que aporta José Luis a sus alumnos es muy importante. “Todo parece que viene por la pandemia. Este ha sido un periodo muy duro para las familias y yo he intentado ayudarles en todo lo que podía desde casa. Ellos, por diferentes circunstancias y necesidades, no podían atender a sus hijos lo mejor que podían y yo, por mi parte, he intentado acompañarlos en todo este periodo, ser comprensivo, estar siempre ahí… Al final lo profesores en esta pandemia hemos trabajo las 24 horas y eso es lo que te agradecen, que les hayas ayudado y quitado ese trabajo”.

Aún así, él le resta importancia a la nominación “no creo que sea el mejor, ni mucho menos, creo que hay profesores que hacen un trabajo excelente, gente espectacular. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo veo a mi compañera del A y es una barbaridad de profesora. En mi caso si nos dicen que estamos entre los 10 mejores o entre los 20, pues siempre agradecido sabiendo que todo es gracias a los alumnos del año pasado, por eso todo es bienvenido”

“Está siendo un inicio de curso muy duro. Los profesores no somos valorados por las autoridades”

No todos los días se puede entrevistar a una persona de Salamanca que está nominada a ‘Mejor Docente de España’, por este motivo, aprovechamos para preguntarle por la situación actual de la Educación y de la figura del profesor después de esta pandemia

Para él el inicio del curso está siendo “muy duro. Todo lo que dice un político está muy bien, pero de lo que dicen a lo que llega a ser verdad, no suele ser ni el 5 % de lo que cuentan. Un ejemplo muy sencillo es el número de alumnos en clase, tenemos 25 y no hay una clase que baje de los 20. Por otro lado, nos dijeron que nos iban a ayudar, pero no han mandado más personal, las ayudas que tenemos son las mismas que ya teníamos el año pasado… aquí el esfuerzo lo están poniendo con su trabajo los profesores y los colegios.

La pandemia ha traído un problema extra que también se materializa en más carga de trabajo sin retribuir “Estamos también con la incertidumbre de si un niño se pone malo y lo ponen 15 días en cuarentena, si confinarán la clase o podremos seguir. Si es así, se dará clase a 25 y a ese niño ajeno, pero este en otro horario de tarde; es decir, otro sobresfuerzo sin ningún atisbo de que nos puedan ayudar. Va a ser muy largo y muy difícil”.

Por otro lado, también cree que el alumnado que llega tras la pandemia es totalmente diferente: “Los niños llegan con un hándicap de estar mucho tiempo en casa. Aunque los padres han hecho el esfuerzo, los alumnos que recoges este año no son como los que llegan otros años, hay que empezar desde un nivel más básico”.

“La educación presencial es básica, más aún para niños tan pequeños”

Para José Luis existe una gran diferencia entre la docencia presencial y la online, “es infinita. Más aún en cursos de niños pequeños como los que doy. Con ellos hay que tener un trato personal, saber qué es lo que les pasa, qué sienten, qué dificultades están teniendo… y además apoyarles en el día a día. Estas cosas es imposible tenerlas en la docencia online. Con esto se perderían muchas cosas, no sabríamos sus problemas, sus vivencias o las cosas que les gustan; se pierde el trato humano”.

Así mismo cree que también resultaría un problema para determinados alumnos con necesidades especiales: “Un colegio como el nuestro que aboga por la integración, que tiene mucha diversidad de alumnado, si no es presencialmente no se pueden cubrir las necesidades que ellos tienen. El ordenador es un elemento muy frío y la educación es algo que necesitas hacer en persona”.

Por último, no cree que la imagen del profesor haya cambiado tras la pandemia: “solo ha mejorado para muchas familias y alumnos, pero no por las autoridades. Creen que somos más un arma arrojadiza que un pilar básico y solo nos usan en función de lo que digamos o hagamos”, concluye en esta entrevista en SALAMANCA24HORAS.COM, José Luis Rodríguez Sánchez, profesor del Colegio Maestro Ávila, nominado al ‘Mejor Docente de España’