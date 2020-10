El Colegio de Médicos de Salamanca apela al respeto y la responsabilidad contra la Covid-19 con la campaña #RespetaCumpleGana

El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca ha puesto en marcha una campaña de sensibilización que bajo el lema “RespetaCumpleGana” trata de intensificar la respuesta de la ciudadanía salmantina, en especial la más joven, a la que pide respeto y cumplimiento estricto de las medidas preventivas contra la Covid-19.

Desde la entidad profesional se insiste en la responsabilidad de mantener las medidas preventivas, con especial atención a la distancia social, la participación en reuniones y el máximo cuidado en espacios cerrados sin ventilación.

La campaña también quiere llamar la atención sobre los efectos que la pandemia está teniendo en el día a día de los médicos, que junto a la alta presión asistencial tienen que hacer frente continuos vaivenes políticos y normativos, como el reciente RD ley 29/2020, que echa por tierra la especialización médica.

En este sentido, el Colegio de Médicos pide colaboración a la ciudadanía y que se sea consciente de que el sistema y los circuitos de acceso a centros de salud y hospitales no los marca el médico. La pandemia lo ha cambiado todo, también el acceso al sistema, lo que no quiere decir que los profesionales no estén haciendo frente a la situación con los recursos humanos y materiales existentes.

En esta línea, se llama a la responsabilidad en el consumo de recursos sanitarios en beneficio de quienes más lo necesiten, y se pide ayuda en el día a día, ya que reside en cada uno gran parte de la responsabilidad para acabar con la pandemia, algo que no depende sólo de la Sanidad.





Por si queda alguna duda de la necesidad de ser respetuosos en todos los ámbitos y con todas las medidas que exige la pandemia, el Colegio se pone a disposición de los ciudadanos que puedan tener alguna duda sobre el comportamiento preventivo a seguir para evitar contagios. Para ello ha habilitado el un canal de consulta a través del email covid19@comsalamanca.es.