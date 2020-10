Una pareja de 'La isla de las tentaciones' tiene una enorme bronca en plena calle y hace un 'spoiler' sobre el programa

Mantener el secreto sobre lo sucedido en La isla de las tentaciones está siendo cada vez más difícil en un mundo de móviles con cámara y redes sociales. El reality de Telecincose grabó en República Dominicana y lo que sucedió allí con las parejas participantes, si volvieron juntas o encontraron nuevas parejas, se está pudiendo suponer por hechos que están ocurriendo en España, según informa el diario digital 20minutos.

Atención: no siga leyendo si no quiere saber qué pasó.

Ahora se ha difundido en redes sociales un vídeo grabado desde un balcón en el que se ve a Melody delante de un garaje discutiendo con el que era su pareja, Crisitan. Ambos gritan y se hacen reproches.

Sobre todo Melody, que le chilla a una señora, que podría ser pariente del propio Cristian, quizá su madre. "¡Él lo ha hecho en mi cama, yo no he hecho nada en mi casa. Él a los tres días se trajo a una tía a mi casa y me lo encontré yo lleno de besos!", grita la concursante.

La cuestión es que al poco aparece en la rampa del garaje un coche, un Porche, al que Melody sube, diciendo "vámonos, Beltrán".

Sí, Beltrán es uno de los solteros de La isla de las tentaciones con los que Melody se muestra más cercanas en las emisiones que hasta ahora hemos visto y es fácil comprobar en el Instagram de Beltrán que él tiene un coche idéntico al del vídeo.