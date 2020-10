Santolino termina la prólogo del Rally de Andalucía con buenas sensaciones y sin arriesgar en el grupo de los favoritos

Lorenzo Santolino (Sherco) ha logrado el decimotercer puesto en la prólogo del Andalucía Rally y saldrá este miércoles en una buena posición a la primera etapa de la carrera, un ensayo general del próximo Dakar en tierras andaluzas en el que el salmantino se mide a la práctica totalidad de los favoritos para la carrera de Arabia en enero. El prólogo de este martes, de diez kilómetros, suponía el regreso a la competición para Santolino tras meses de recuperación de su caída en el último Dakar y muchas semanas de preparación física y de entrenamientos sobre la moto, y el resultado ha sido satisfactorio.

Lo mejor es que el puesto de la prólogo marca el orden de salida de la primera etapa y el salmantino sale entre Joan Barreda y Kevin Benavides, dos de los oficiales de Honda. Salir bien colocado será importante por las condiciones de la carrera: se espera mucho polvo y no demasiadas complicaciones de navegación, con lo que será difícil superar pilotos durante la etapa, pero también que te superen.

“He rodado tranquilo, sin errores grandes. La prólogo estaba trazada con una mezcla de zonas rápidas y otras más endureras, con un terreno bastante resbaladizo. Me he encontrado bien y he pilotado sin errores”, ha dicho el salmantino que ha preferido no arriesgar cuando quedan más de mil kilómetros por delante. “En la primera etapa salgo entre Barreda y Benavides, esperamos mucho polvo, será complicado adelantar o que te adelanten. Intentaré rodar sin hacer errores de navegación y con un buen ritmo”, asegura de cara a la primera etapa.

La primera etapa del rally se disputa este miércoles con salida y llegada en Villamartín sobre un total de 309 kilómetros, 240 de ellos de especial cronometrada.