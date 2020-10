La bronca que le echó Felipe VI a un colaborador de ‘Sálvame’

‘Sálvame’ estuvo comentando la entrevista que ha concedido Corinna Larsen a ‘Okdiario’ en la que la empresaria y ex amiga entrañable de Juan Carlos I ha hablado de cómo era su relación con el rey emérito y el resto de la familia real. Pero lo que ha llamado la atención cuando el programa estaba hablando del tema ha sido la anécdota que, en un momento dado, ha contado el periodista Antonio Montero, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

El colaborador del programa de Telecinco ha desvelado que el rey Felipe VI le echó una bronca una vez por seguir a su madre, la reina Sofía, a Londres. “Me fui allí una semana y cuando piensas que es una señora que se dedica a no sé.... Está todo el día comprando. Desde que abrían el centro comercial hasta que cerraban estaba allí e incluso comía con su hermana. El chofer de la embajada le llevaba las bolsas”, ha contado Montero.

Sin embargo, parece que hubo alguien que no estuvo contento con la cobertura del periodista. Y es que, según ha explicado, un día se encontró a Felipe VI “en su sitio” y éste no dudó en llamarle la atención. “El rey me regañó, pero así, abiertamente, cara a cara. Me dijo que dejara a su familia en paz, que cómo estaba haciendo eso, que qué tenía contra ellos”, ha desvelado. “Yo me quedé alucinado, porque a mí nunca el rey me había dicho nada, estaba enfadadísimo”, ha asegurado el tertuliano.