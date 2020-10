UGT critica que el informe sobre el impacto de la pandemia en las residencias presente una gestión "perfecta" de la Junta

En un comunicado recogido por Ical, el sindicato critica que las conclusiones se repiten una y otra vez y la Consejería de Familia no llega “a mejor puerto que achacar la catástrofe de lo ocurrido en las residencias es culpa es del COVID-19, del Gobierno de España y al hecho de tener tantas plazas residenciales en la Comunidad”

UGT ha exigido a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, información "veraz" y ha lamentado que en el informe sobre el impacto de la pandemia en las residencias se presente una gestión “perfecta” y no se contemplen ni una medida que, por pequeña que fuera, hubiera resultado más eficaz.

Para UGT este informe no es más que una sucesión de datos que persigue más desinformar que informar a los castellanos y leoneses sobre la gestión de la Consejería de Familia, ya que no no hay “ni un pequeño atisbo” de asunción de responsabilidades ni de reconocimiento de haber hecho nada mal, por lo que para el sindicato “estamos condenados a sufrir la repetición de los errores de la primera ola”.





Además, UGT se ratifica en la petición de cese de la consejera y de su equipo directivo de la Gerencia de Servicios Sociales, “no solo por la deficiente e ineficaz gestión de la crisis sino por la nulidad del sistema residencial de Castilla y León que instauraron y que defienden”.