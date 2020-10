Un médico, sobre la polémica mascarilla de Lana del Rey: "No hay que ser un virus inteligente para atravesar una malla"

El pasado 3 de octubre, la cantante Lana del Rey fue objetivo directo de las críticas al acudir a una firma de libros con una mascarilla de malla, según informa el diario digital 20minutos.

El uso de mascarillas es obligatorio en las calles de Los Ángeles. Además, las autoridades han recomendado a la población que, cuando interactúen con personas externas a su núcleo de convivencia, aunque no estén en la calle, también las utilicen.

Tras las numerosas críticas que la cantante ha recibido, el doctor Peter Chin-Hong, médico de la Universidad de California en San Francisco, intervino explicando que la mascarilla de Lana del Rey es ineficaz.

"No estoy muy seguro de que evite la propagación de Covid-19. Parece interesante, pero no hay que ser un virus inteligente para atravesar una malla", explicó el médico a Billboard. "Puedo dibujar una máscara en mi cara con un marcador mágico y tendría la misma eficacia que una máscara de malla", cita.

Chin-Hong animó a los fans a no dejar en evidencia a Lana por el uso de su peculiar 'accesorio', puesto que, al hacerlo, solo podrían crear una respuesta defensiva por parte de la cantante.

Por otro lado, durante la promoción de su nuevo libro, Violet Bent Backwards Over The Grass, Lana aprovechó para confirmar dos posibles fechas de lanzamiento de su próximo álbum, Chemtrails over the Country Club, que podría ver la luz el 10 de diciembre, aunque el vinilo tendrá que esperar al 7 de enero.