La oposición: "El pacto para la reactivación económica de Salamanca ha fracasado porque se han solicitado muy pocas ayudas"

En concreto, del total de medidas, 44 ya se han puesto en marcha a lo largo de los cuatro meses que han transcurrido desde la firma del acuerdo, mientras que otras nueve se cumplirán en un breve período de tiempo y tres están aún pendientes de ejecución.

Pero, ¿cómo valoran los políticos de la oposición el desarrollo de este pacto?

El concejal del PSOE, José Luis Mateos, indica que el triunfalismo del equipo de Gobierno está lejos de ser realidad. "Gran parte de las medidas incluidas en el pato político han fracasado por una mala gestión. Las ayudas sociales vinculadas a la situación del Covid-19, que iban dirigidas a las familias, tenía previsto llegar a un total de 3.000 beneficiarios y a destinar dos millones de euros. Sin embargo, a día de hoy se han resuleto el 20% de las solicitudes de las 640 solicitadas. El resultado, ahora mismo, es de 68 expedientes resueltos y pagados del total de 640 solicitudes, porque ya nos han comunicado que un tercio se van a denegar y hay casi 300 en proceso de valoración para subsanar algún problema burocrático a la hora de solicitarlas", cuenta Mateos.

"El resumen es que se han concedido ayudas, sí, pero escasas. No se ha llegado a la gente de Salamanca, que han interpretrado que lograr estas ayudas conllevaba por el camino un complicado trámite burocrático. Es decir, mucho papeleo. La gestión, bien por dejadez, bien por falta de ambición o bien porque el equipo de Gobierno no creía en el pacto, no ha dado resultados", ha afirmado el concejal socialista a SALAMANCA24HORAS.

La concejala Virginia Carrera, del Grupo Mixto, explica a SALAMANCA24HORAS que apuesta por aportar más flexibilidad, tratar de llegar a más personas, agilizar los trámites y ayudar al mundo de la Cultura y del Turismo, que están sufriendo mucho por esta crisis del Covid-19.

"Está claro que las escuelas de español de la ciudad están sufriendo mucho y van a pagar el pato por la caída de estudiantes, por lo que deben recibir ayudas económicas directas", cuenta. Sin embargo, Carrera incide en que el Ayuntamiento de Salamanca debe apostar por mostrarle a la ciudadanía que los espacios destinados a la Cultura en Salamanca son "lugares seguros". "Debemos apostar por mostrarle a la gente que todos nuestros espacios públicos destinados a la Cultura son seguros porque en todos ellos se cumplen a rajatabla las medidas de higiene y de separación necesarias. No podemos permitir que los salmantinos no acudan a los eventos culturales programados con todas las medidas de seguridad porque tiene miedo de contagiarse", cuenta la concejala.

"Debemos mostrar que Salamanca es un lugar seguro para el turismo responsable y para la Cultura que se programa con toda la seguridad posible", ha explicado a SALAMANCA24HORAS.

Por su parte, la concejala Carmen Díez, también del Grupo Mixto, afirma que se encuentra satisfecha con el desarrollo de las medidas del pacto. "Fundamentalmente están en marcha muchos proyectos y actividades previstas". Sin embargo, considera que, "bien es cierto que en el momento en que lo hicimos pensábamos que el horizonte era azul y acabábamos de sufrir un presente muy negro. Sin embargo, la pandemia nos sigue azotando. Nos seguimos reuniendo y estamos valorando qué más cosas podemos hacer". En este sentido, dice, "debemos incidir en dar a conocer las medidas destinadas a las familias, porque ha habido pocas solicitudes"

"Es necesario que se ayude a los comercios de proximidad, pero también indicarle a los salmantinos que es clave que compren en los negocios de Salamanca. Queremos que sigan viviendo turistas, claro, pero como es difícil hoy por hoy, los salmantinos nos tenemos que ayudar y tenemos que consumir en nuestros negocios", afirma Díez.