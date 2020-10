VÍDEO | Joaquín crea 'Villa Julio' en su casa e invita a los concursantes de 'La Isla de las Tentaciones' a ir

Joaquín no ha podido resistirse y comentar lo que está sucediendo en La Isla de las Tentaciones'. Pablo ha descubierto que Mayka tiene un gran acercamiento con Óscar e incluso que ha habido besos y no ha podido evitar ofrecerle su casa, según informa Cuatro.

Joaquín crea 'Villa Hulio' para acoger a Pablo









Mayka ha decido dar un paso más con su tentador y ya no se esconde a la hora de dar muestras de cariños entre las que hay algún beso con su tentador.

Pablo veía las imágenes de su pareja con Óscar y no cabía en su asombro. El concursante se quedaba desbastado. Ya conocemos la hospitalidad de Joaquín, a los chicos de la pasada edición los invitó a un partido en el Benito Villamarín, y en esta ocasión no iba a ser menos. "No hace falta que te diga que aquí tienes sitio". Asegura que tiene un cuarto preparado para él.

Su mujer también nos ha hecho partícipe de lo que opina sobre el oso más famoso de España en este momento: Rosito. "Rosito... te van a salir humitos".

No se ha quedado aquí. No ha dudado en enseñarnos 'Villa Hulio'. "Como no quiero que nadie se quede fuera, he montado 'Villa Hulio'". Enseñaba la cabañita que le ha preparado a Pablo y le decía "mira Pablo con tu Rosito". Mostraba todas las camas y decía "la última la he dejado para Tom por si quiere venir con todas".

Tom está acaparando todas las críticas al ser uno de los primeros que ha decidido dejar a un lado a su pareja y enrollarse con Sandra, una de las tentadoras.