Santolino firma otra gran jornada en el Rally de Andalucía y ya es segundo en la general

Lorenzo Santolino (Sherco) sigue protagonizando un brillante Rally de Andalucía y ha vuelto a ser uno de los más destacados en la categoría de motos, donde se está midiendo con todos los favoritos del próximo Dakar. El salmantino ha repetido puesto en la etapa, tercero, se ha colocado segundo de la general y lo mejor es que también ha repetido las buenas sensaciones de la prólogo y, de manera especial, las logradas en la primera etapa en línea.

“Contento, me he encontrado bastante bien desde el principio, muy dentro del road book, leyendo bien las notas. He intentando rodar igual que ayer, con un ritmo en el que pudiera anticipar peligros, curvas o el trazado para no tener sustos porque el terreno desliza muchísimo, y creo que ha funcionado”, ha comentado el piloto. “Los últimos 40-50 kilómetros he tenido un problema en el road book, no lo podía pasar con el mando eléctrico y lo he tenido que pasar a mano. Por suerte era una zona que habíamos pasado en la primera etapa y estaba muy marcado, iba más que nada controlando los peligros”, asegura.

“Lo importante es que me he encontrado bien, sin caídas ni nada, para ir cogiendo esa confianza y hacer kilómetros de cara al Dakar, y estar delante con el ritmo de los de cabeza. El trabajo del equipo previo a esta carrera ha funcionado, se ha trabajado mucho en suspensiones y en otros puntos que han mejorado la moto. A seguir rodando y sumando kilómetros”, ha terminado.