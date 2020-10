La Fundación Jesús Pereda y CCOO de Salamanca organizan la tercera edición del “Otoño Sindical”

El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, ubicado en la plaza de los Bandos, acoge este viernes la tercera edición de las jornadas "Otoño Sindical".

El Otoño Sindical es un foro de encuentro en el que anualmente se abordan asuntos de interés sindical que requieren conocimiento y reflexión compartida. Después de que en los dos últimos años se dedicara a los temas de 'Las mujeres y el sindicalismo' y 'La sociedad del desconcierto', en esta ocasión se debatirá sobre 'Trabajo, Sindicato y Política'.

"Perseguimos con ello analizar y actualizar la relación entre estos tres campos, no siempre bien conciliados a pesar de que entre sus cualidades haya abundantes intersecciones. No hay duda de que fue así en el origen y las tres realidades evolucionaron después hermanadas. Todavía hoy es posible encontrar vínculos entre ellas en muchos casos, al menos ideológicamente, aunque no tanto formales. También la enfermedad que hoy nos asola condicionará hacia el futuro dichos vínculos y cada una de esas tres realidades", han apuntado los organizadores.

Las jornadas se desarrollarán en tres ciudades y en tres ejes: “La unidad sindical, política y obrera, ¿pasado o futuro?” en Salamanca el día 9 de octubre, “Nuevas políticas y nuevas organizaciones para un nuevo trabajo” en Palencia el día 16 de octubre y “La clase obrera a la deriva” en Ávila el día 23 de octubre. Cada una de ellas incluirá incluye una mesa redonda y una conferencia.