Anderson Arroyo: "Sería algo muy grande para mí ascender con el Salamanca"

El futbolista colombiano, que no podrá estar por temas de papeleo en la Copa RFEF, fue muy ambicioso en su presentación

El Salamanca CF UDS ha presentado en la tarde de este jueves al colombiano Anderson Arroyo. El futbolista estuvo acompañado de Rafa Dueñas. "Estamos haciendo trámite por tener papeles de Inglaterra. Esperamos que esté en la jornada 1 pero no lo tenemos claro. Llevamos muy aventajado el tema con él. En Copa RFEF no puede jugar, es la misma reglamentacion que en Liga", explicó el mexicano.

Por su parte, el futbolista colombiano narró cómo llegó al Salamanca CF UDS: "Cuando me dan la noticia, que había interés por parte del Salamanca, es algo que venía esperando: estar en un club español. Tuve un pase en Mallorca. Ha sido algo complicado. Ningún deportista quiere estar cedido. Mi primer año, selección sub17, el Liverpool me ficha a los 18 años. Fui a Mallorca cedido. Después he pasado por otros equipos".

Además, el jugador dejó claro dónde se colocaría él en el terreno de juego. "Pienso que me siento más cómodo siendo lateral. Me gusta pasar al ataque y en defensa me caracterizo como muy agresivo", aseguró. Y finalizó con un mensaje muy ambicioso: "Más que como un trampolín, sería algo muy grande para mí ascender con el Salamanca".