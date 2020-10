El Pleno municipal acuerda que Salamanca no forme parte del área de prestación conjunta del taxi, pese a que en 2018 se mostró a favor de su puesta en marcha con amplia mayoría

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado pasados cinco minutos de las 10:00 horas de este viernes, 9 de octubre. Los concejales han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia machista.

El primer punto que ha generado debate ha sido un asunto de urgencia: el dictamen de la Comisión Municipal de Policía sobre la separación de la ciudad de Salamanca del Área de Prestación Territorial Conjunta de Salamanca para los Servicios de Transporte Público de viajeros en taxi.

En 2018, el Ayuntamiento de Salamanca votó a favor de conformar este área de prestación conjunta de servicios —proyecto puesto en marcha por la Junta— con el fin de que existieran las mismas tarifas de taxi en Salamanca y en el Alfoz y los taxis pudieran realizar traslados de pasajeros en las localidades que conformasen este área. Los partidos políticos estuvieron de acuerdo en 2018 de que el proyecto saliera adelante, indicando que sería beneficioso para los ciudadanos.

Sin embargo, ahora en octubre de 2020, el Equipo de Gobierno propone oponerse a este área, debido a la petición de la asociación de taxistas de la ciudad, que no quiere entrar en ella. "No podemos entender que en un momento determinado se apueste por defender los intereses de los usuarios y ahora, un año después, públicamente se rechace. En aquel momento todos consideramos que se iba a aliviar el tráfico privado con esta propuesta. Se iba a mejorar la movilidad de los vecinos, se iba a plantear una tarifa única de precios, íbamos a dar un mayor servicio, en una experiencia similar al autobús metropolitano... ¿qué ha ocurrido un año después?", ha indicado Virginia Carrera, concejala del Grupo Mixto, que se ha opuesto a que el Ayuntamiento cambie de opinión. "Que el Consistorio cambie de opinión un año después no sé muy bien a qué responde", ha comentado.

Fernando Castaño (Ciudadanos), socio de Gobierno, por su parte, ha indicado que aquí "todos tenemos mucho que callar" porque hace dos años el Ayuntamiento se mostró a favor de la creación del área de prestación conjunta. "Sin embargo usted misma lo ha dicho, señora Carrera, se trata de una propuesta que realizó la asociación del taxi de Salamanca y son ellos los que las circunstancias actuales, por las razones que ellos mismos conocen, han decidido que ahora mismo, en estos momentos, no es lo que beneficia más al sector de forma colectiva. Estamos ante una situación muy difícil de todos los taxistas, ellos demandan esta situación y nos debemos a ellos", ha dicho Castaño, recordándole a Virgina Carrera que en aquella votación ella se abstuvo, y no votó a favor.

José María Collados (PSOE) ha afirmado que al Grupo Socialista le preocupa la atención a los usuarios del taxi. "Ahora bien, está garantizado el servicio para atender a los ciudadanos del Alfoz sin el área de prestación conjunta a través de la nueva ley autónomica de 2019, por lo que los miles de servicios que se realizan estarán atendidos con la coordinación de Radiotaxi. A partir de aquí, dos cosas importantes: lo que denota esta situación es que es el papelón que ha hecho el equipo de Gobierno, que vendieron este área de coordinación del taxi como una gran ayuda y ventaja para los ciudadanos de Salamanca. También denota la falta de liderazgo de ustedes porque no han sido capaces de juntar a las dos asociaciones de taxistas, la de Salamanca y la del Alfoz, y sentarlas para llegar a un acuerdo", ha indicado Collados.

Por último, ha cerrado el dabate el concejal del PP Fernando Carabias, que ha indicado que en junio de 2019, poco después del debate sobre la entrada en este área de prestación conjunta, entró en vigor una nueva ley autonómica del Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León, y da lugar a que los profesionales del taxi del municipio de Salamanca reconsideren la conveniencia de pertenecer a este área de prestación conjunta. "¿Por qué? pues porque la ley les permitía hacer determinados servicios que antes estaban penalizados y tenían una sanción", ha comentado Carabias. "La inmensa mayoría de los profesionales del taxi de la ciudad han rechazado formar parte del área, por lo que el equipo de Gobierno tiene en cuenta la voluntad de la mayoría de los profesionales del taxi de Salamanca, que solicitan al Ayuntamiento la separación de esa área de prestación conjunta.

Finalmente, a la hora de las votaciones, PP, Ciudadanos, PSOE y la concejala del Grupo Mixto Carmen Díez han votado a favor de la decisión de los taxistas de Salamanca. Virginia Carrera, también del Grupo Mixto, ha votado en contra.