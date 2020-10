El Ayuntamiento realizará una declaración institucional "en apoyo de la monarquía y contra los ataques al rey" con los votos de PP y Ciudadanos

Los grupos municipales de Partido Popular y Ciudadanos han presentado y aprobado con sus propios votos en la mañana de este viernes, 9 de octubre, una moción en busca de declaración institucional que apoya a la monarquía española y rechaza, indican, "los ataques" al rey Felipe VI.



El Grupo Mixto ha votado en contra, Ciudadanos a favor, el PSOE en contra y el PP a favor, por lo que la moción se ha aprobado.

El concejal popular Fernando Rodríguez ha asegurado en el Pleno que esta moción busca defender al rey de los ataques que sufre por parte de "partidos independentistas y de socios del PSOE en el Gobierno de España". “Queremos apoyar a Felipe VI cuando desde el propio Gobierno se está cuestionando su figura y mostrar nuestro respaldo a la monarquía parlamentaria”, ha asegurado en su intervención Fernando Rodríguez.





"Si ustedes cada vez que han Gobernado en España han tratado a la Constitución como un trapo. La Transición se ha agotado por ustedes. Está muy bien defenderla cuando se está en la oposición, pero cuando hay que apostar por ella estando en el poder, ustedes la olvidan. Pregúntenle ustedes a la clase trabajadora de este país qué ha hecho la Casa Real estos meses y qué papel ha jugado durante la pandemia. Ya se lo digo yo: no ha hecho nada. Al revés, la Casa Real ha sido noticia por robar, blanquear capitales y aprovecharse de su estatus. No ha sido noticia por preocuparse de la población española. Tenemos derecho a elegir a nuestro jefe del Estado. Yo soy republicana y creo en los valores democráticos. Lo he dicho siempre. No podemos tener una democracia real hasta que no se vote al jefe del Estado", ha indicado la concejala del Grupo Mixto, Virginia Carrera.

Tras esto, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, le ha solicitado a Carrera que no haga afirmaciones gratuitas y que "modere su lenguaje".

La concejala Carmen Díez, también del Grupo Mixto, ha asegurado que el rey Felipe VI representa a todos los españoles, por lo que no puede decantarse políticamente. "En esta moción que traen ustedes. "Creo que han traído al Pleno de este Ayuntamiento el argumentario del PP, ahora de Ciudadanos también, y creo que no es función del Consistorio de Salamanca aprobar este argumentario", ha concluido Carmen Díez.

El concejal de Ciudadanos, Fernando Castaño, le ha recordado a Virginia Carrera que el 13 de junio de 2016, ella misma acudió a un acto militar en la Plaza Mayor en una recepción con la reina de España. "He de decir, que su comportamiento, al igual que el de sus compañeros, fue exquisito". "Usted estuvo a la altura del cargo público al que representaba en aquel momento. Uno puede ser republicano o monárquico, de hecho yo no entiendo muy bien por qué la gente se define a sí misma como monárquico, yo no lo haría nunca, pero tampoco me defino como republicano. Pero sí que me defino como demócrata, y la democracia es un respeto a las instituciones y a los valores democráticos, que son los más difíciles de aceptar, ya que no suponen la dictadura de la mayoría, sino el respeto de las minorías. Especialmente el respeto a aquella concordia que hubo en 1978", ha dicho.

"Si yo me siento en este Ayuntamiento no es fruto de aquella indignación del 15-M como muchos dicen. No es verdad. Yo me siento en este Pleno gracias a Podemos, a una conversación que ocurrió en un bar entre dos chavales recién salidos de la Universidad que me dijeron, literalmente, que en España no había democracia, que aquí seguía el régimen de Franco y que el régimen bueno era el Bolivariano de Venezuela (...) Estamos perdiendo el relato de la Transición y sólo asumiendo el de la izquierda. En este mismo pleno, por parte de representantes de Podemos, se me ha llegado a llamar franquista por presentar una moción en defensa de la Transición".

"Ahora se ataca al rey porque es un símbolo, símplemente por eso y por nada más que eso. Como demócratas, lo que tenemos que aprender es a aprender los valores democráticos aunque no nos gusten, como hizo y dio ejemplo doña Virginia el día 13 de junio de 2016 ante la reina. Ese es el ejemplo que tenemos que dar".

José Luis Mateos, del PSOE, ha indicado que, otra vez, el pleno del Ayuntamiento de Salamanca vuelve a hablar de un periodo de la historia de España "del que no se puede frivolizar ni mezclar con conversaciones de barra de bar, porque eso le hace un flaco favor a la importancia histórico que tuvo la Transición, y la capacidad de los actores políticos de aquella época para ponerse de acuerdo por una prioridad, que era la conquista de la democracia tras una dictadura que nos persiguió por nuestra forma de pensar".

"Por cierto, el único heredero político como partido con representación en este pleno que estuvo comprometido con la Transición y, de manera unánime, estuvo comprometido con la Constitución Española, es el PSOE. Así que lecciones, ninguna", ha dicho Mateos. "Había un esbozo de lo que hoy en día es el Partido Popular, porque ni siquiera todos sus miembros votaron a favor del texto constitucional. De hecho, les costó décadas entrar por la senda constitucional a la derecha en España. Y parafraseando a Alfonso Guerra, que una vez más estuvo muy acertado: "señores del PP, ustedes llevan cuarenta años intentando llegar al centro político y todavía no lo han conseguido. ¿De dónde vendrían ustedes, madre mía, para que después de cuarenta años ni siquiera se aproximen al centro político? tienen demasiados problemas y los ciudadanos españoles también", ha dicho Mateos.

"El mayor problema no es la supervivencia del Estado ni su salud, sino la salud de los españoles. Porque el Estado no está en peligro a pesar de ustedes. La democracia española no está en peligro, a pesar de ustedes. Y la jefatura del Estado y nuestro sistema político bajo la forma de la Monarquía Parlamentaria tampoco está en peligro a pesar del manoseo que ustedes hoy aquí pretenden. A día de hoy los españoles nos enfrentamos al mayor reto histórico después de la Transición, que es una pandemia, y ustedes traen aquí una vez más el manoseo de las instituciones que son de todos. No tengan duda que el PSOE en los momentos claves de la historia democrática de este país ha salido en defensa de las instituciones que nos unena a todos. ¿Puede decir el PP lo mismo? ya le digo yo que no", ha indicado Mateos.

"¿Saben ustedes cuándo ha habido otro momento en el que el rey no acudió, por recomendación del Gobierno de España de entonces a la entrega de despachos judiciales? en el año 2013, en el que gobernaba Mariano Rajoy. ¿Les escuchamos a alguno del PP decir que aquello era un ataque a las instituciones del Estado? Silencio", ha finalizado José Luis Mateos.

Fernando Rodríguez le ha contestado a José Luis Mateos que los enemigos del sistema de la Transición no son el PP y Ciudadanos. "Ese discurso me suena como el que afirma que en el País Vasco los que tensionan la convivencia son los que defienden en las calles la Constitución y la dignidad de las víctimas del terrorismo".

Rodríguez ha finalizado su segunda intervención con un sonoro "Viva el rey", contra la "intervención lamentable de Virgina Carrera".