Un error de marcaje en el recorrido penaliza a Santolino que todavía peleará por el podio en la última etapa del Rally Andalucía

Lorenzo Santolino (Sherco) ha vivido la cruz de una carrera que había tenido de cara hasta ahora, pero conserva sus opciones y sigue contando con grandes sensaciones en el Rally de Andalucía, algo fundamental en una prueba que no deja de ser un ensayo general del Dakar y la primera toma de contacto con la competición del salmantino desde hace meses. Este viernes, un error de la organización en un desvío del recorrido le ha costado muchos minutos; la situación es provisional y podría dar la vuelta si le devuelven parte del tiempo perdido.

La etapa había empezado tan bien como el resto de las de este Rally de Andalucía. Santolino salía el tercero a la pista, merced a su puesto en la anterior etapa y rodaba delante. Sin embargo, se iba a producir un hecho clave en el desarrollo de la etapa.

En un punto del recorrido, un desvío erróneo enviaba al salmantino por una pista equivocada, y no era el único que se equivocaba. Con los nervios, a la vuelta al trazado correcto extraviaba un punto de paso, lo que le costaba 2 minutos de penalización a la espera de lo que pueda decir la organización. En línea de meta, puesto trece cediendo más de nueve minutos con el ganador del día, Joan Barreda (Honda), que ha liderado toda la etapa con autoridad. En la general, Santolino se mantiene cuarto a dos minutos del tercero, con opciones de podio todavía, y a once del líder, Kevin Benavides; segundo es Joan Barreda que se ha recuperado este viernes tras una fuerte penalización el jueves por no validar casillas de su libro de ruta.

“La verdad es que contento de cómo he rodado, pero esperando la clasificación porque he perdido mucho tiempo en un error de marcaje de la Policía, Protección Civil o de la organización, en un pueblo en el kilómetro 110. Hasta ahí muy bien, he salido segundo, iba Branch primero abriendo pista. En el kilómetro 80 había una zona de olivares con varias indicaciones de road book, Branch se debe haber perdido ahí porque he salido de esa zona sin ninguna traza y he ido abriendo pista hasta la neutralización”, explica Santolino.





“No tenía mayor particularidad, estaban todos los cruces con Policía y no tiene ningún problema, es seguir GPS y road book. Pues en un cruce me mandaba GPS y road book por una calle que estaba cortada y llena de gente, había policías que no me dejaban pasar y me indicaron que era por otro lado, una salida hacia un camino. He parado, les he vuelto a preguntar, me decían que era por ahí, he tirado, era una zona con radares a 30, he ido todo el rato a 30 km/h, he ido siguiendo porque veía una carpa al fondo, pero cuando he llegado he visto que me había equivocado. He dado la vuelta, he vuelto a 30, me he encontrado a Benavides y Branch que también les habían indicado mal. Luego he seguido el road book, pero con el tiempo de ir y venir he llegado tarde al inicio y me han penalizado, me imagino que me la quitarán”, ha añadido.

Después, tras la neutralización, “he salido un poco nervioso, se me había averiado un instrumento, y esto me ha hecho no pasar por un way point con validación de 30 metros, habré girado un poco antes o un poco después, no he validado way point y me caerán dos minutos”. “Un poco confuso todo, pero me quedo con lo positivo, que iba rodando bien, el ritmo es bueno y la navegación la hago bien, me encuentro a gusto con la moto. Mañana será otro día y a ver si podemos rematar la carrera”.