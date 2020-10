Diego Hernández y Raúl García, sangre joven y ambición para Unionistas

Unionistas de Salamanca ha presentado en la tarde de este viernes al cancerbero Raúl García y al delantero Diego Hernández. Junto a ellos estuvo el presidente del club, Miguel Ángel Sandoval.

El delantero salmantino Diego Hernández regresa al club. "Tenía muchas ganas de volver, no te lo voy a negar. Pero tampoco me lo esperaba. Quiero devolverme la ilusión y reengancharme. Ahora me toca demostrar lo que no pude el primer año. Creo que tenemos un gran entrenador y va a haber minutos para todos. Creo que he madurado fuera de casa. Dentro del campo allí hice poco porque estuve lesionado y cuando mejor estaba hubo que parar. Diego tiene claro que quiere ser futbolista profesional. El entrenador antiguo que tuve aquí, no tenía feeling. Con Hernán tenemos más el balón y apretamos más arriba. El tema económico va aparte", aseguró el de Larrodrigo.

El cancerbero Raúl García reconocía que habrá pelea por la titularidad en la meta. "Sé que voy a tener competencia per no tengo miedo a nadie. Siempre me ha tenido que ganar mi espacio y nadie me ha regalado nada", admitió el leonés. Además, Raúl García desveló las palabras de un ex de Unionistas, Albertín: "Me ha dicho que es un club familiar y me echó una mano para saber cómo era el club. El Celta es grande pero muy familiar. Tiene una afición muy buena y eso te llama mucho".