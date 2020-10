​El voluntario español de la vacuna de Oxford da positivo por coronavirus

Joan Pons, el voluntario español que se encuentra participando en las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la farmacéutica AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford, ha dado positivo en uno de los últimos test a los que ha sido sometido, tal y como ha informado a través de sus redes sociales y ha recogido el diario As.

“El momento de la verdad ha llegado. He dado positivo en uno de mis test. Ojalá haya entrado al grupo preferido de los científicos, el de los vacunados contagiados. Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del COVID-19. Dedos cruzados. Hoy me han hecho muchas pruebas”, ha indicado a través de Twitter, recalcando que “la vacuna no me protege de que el virus entre, sino que el virus pueda pasar de mi pulmón a mi sangre. Ojalá me haya puesto la vacuna, no el placebo, el tiempo lo dirá".

Joan Pons, que trabaja en el National Health Service (NHS) y forma parte del equipo directivo del Hospital Universitario de Sheffield, relató en la Cadena SER que sufría “congestión y dolor de cabeza”, además de padecer problemas de respiración, por lo que decidió ponerse en contacto con la Universidad de Oxford para comunicar su estado.

Confinado durante 10 días

"Estaba seguro de que era un resfriado común, pero me hice la prueba. El test ha sido positivo. He llamado a la universidad y me han dicho que esté en casa y que mañana me van a dar más resultados para confirmar el positivo. Ahora estoy confinado en mi habitación durante 10 días porque en el resto de la casa está mi familia”, explicó Pons en la SER.