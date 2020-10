Usuarios del autobús Zamora-Salamanca se quejan del excesivo número de pasajeros en cada viaje

Usuarios del autobús Zamora – Salamanca han realizado este sábado una queja a ZAMORA24HORAS asegurando que hay un número excesivos de pasajeros en estos viajes. “Los pasajeros son obligados a no guardar el espacio de seguridad entre ellos, no respetándose la distancia recomendada en plena pandemia, viajando totalmente juntos, como puede apreciarse en la fotografía. Resultando así los autobuses de esta empresa llenos”, explican, acompañando la queja de la imagen que ilustra esta información.



Los viajeros se quejaron, y según esta versión, la empresa les respondió que así deberían viajar, “no ofreciendo en ningún momento una solución como podría ser fletar un segundo autobús para reducir el número de pasajeros; pese a que este medio de transporte es un lugar cerrado”. ZAMORA24HORAS se ha puesto en contacto con la empresa para conocer su versión de los hechos y será publicada cuando la empresa ofrezca una respuesta al respecto.



Los usuarios están “indignados” por la situación, y solicitan que se tomen las medidas adecuadas “para que esta peligrosa situación no se vuelva a repetir”. “En plena segunda ola de la pandemia es necesario que se cumplan o amplíen todas las medidas de seguridad sanitarias”, y solicitan “un mayor control o sanción por parte de las autoridades competentes a la empresa”, para evitar más contagios en nuestra región.



Señalan además, que alguno de esos autobuses de la empresa, tenían también un trayecto que se iniciaba o finaliza en la ciudad de León, localidad que actualmente se encuentra confinada.



En opinión de los viajeros perjudicados, “es imprescindible que todos pongamos nuestro granito de arena, para superar este grave problema de salud pública; y esto pasa también por guardar las distancias dentro de los autobuses, y reducir al máximo el número de personas en contacto en lugares cerrados”.