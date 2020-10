​Sergio Mata: “El objetivo es estar arriba”

El Salamanca CF UDS femenino iniciará este domingo su competición. A partir de las 12 horas, las de Sergio Mata recibirán en el Municipal Vicente del Bosque al Amigos del Duero. El técnico del equipo, Sergio Mata, atiende a SALAMANCA24HORAS para analizar la campaña.

Preparadas para la competición. “Aunque sea de una forma muy atípica, estamos preparadas. Hemos tenido que diseñar una pretemporada muy cortita aunque veníamos trabajando en individual. Esta va a ser la cuarta semana de pretemporada. Llegamos muy justos de preparación y automatismo. Para más nota, no hemos ningún amistoso”.

Pretemporada. “Teniendo en cuenta que el verano ha sido incertidumbre. No había ninguna nota oficial de Federación… nos contaban cosas pero nada oficial. Cuando vimos fechas, sabíamos que iba a ser atípica. Los entrenadores vamos a recibir críticas por todo. No hay que lamentarse y sí trabajar”.

Amigos del Duero. “Tengo mucha relación porque tenemos amistad entre directivas. Nos hemos enfrentado en amistosos todos los años. Últimamente no nos ha tocado coincidir por categoría pero sé que soy hipercompetitivo y sus jugadoras son capaces de competir en cualquier circunstancia. Se basan también mucho en la cantera. Más del 85% de sus jugadoras son de su cantera”.

Plantilla. “Ahora mismo tenemos una plantilla un poco variable porque contamos con jugadoras del filial. Tenemos veinte fichas del primer equipo pero también dado este inicio tan irregular y nuestras jugadoras no son profesionales, ha habido un par de casos que no han podido entrenar por motivos laborales y estudios. Les tienen aconsejado que no asuman riesgo. Sufrimos tres bajas al final de la campaña pasada y una de ellas es Carmen. Hemos traído a una jugadora de León, a Alba Moras. Creemos que es una jugadora con mucha experiencia en las inferiores de Castilla y León. Entre hoy y mañana espero que podamos cerrar una nueva incorporación para que nos aporte veteranía. Seguimos siendo un equipo muy joven”.

Objetivo. “Es el mismo que el del año pasado, estar arriba. Creo que debemos ser ambiciosos. Tenemos muchas jugadoras de calidad. Toca reinventar el modelo de juego porque no contamos con una jugadora que nos hacía 20 goles por temporada. Nuestra cantera y nuestro proyecto se merece estar arriba en la competición”.