'Soñando en dorado': La Zarza de Pumareda recibe el otoño con una instalación efímera muy especial

La obra mide dos metros de ancho por tres de alto, está diseñada 100% con avena silvestre, de bellos tallos dorados y gira con el viento. Ha sido creada por Marga Martín, que bajo su alter ego como diseñadora floral, (www.rita-flowers.com) es capaz de crear obras tan artísticas como estas.





"En las Arribes del Duero estas espigas reciben el nombre común de “barcea” y durante generaciones han sido muy apreciadas por su dureza y flexibilidad para, por ejemplo, construir escobas con las que barrer o ayudar a cubrir techos", explica Marga Martín o Rita Flowers.

"Cuando recolecté las espigas ya no tenía semillas. Habían caído a la tierra hace semanas. Si no las hubiera recogido, las plantas habrían acabado integrándose de nuevo en la tierra que las vió crecer, como abono de otras en el futuro. Pero que la planta no tenga semillas no significa que sea menos importante para la madre tierra o que sea una planta menos bella. De hecho, al no contener las semillas, sus hojas adquieren tal transparencia que dejan pasar la luz del sol y parece que brillen cuando se mueven al son del viento", cuenta la artista.

En el diseño de esta gran instalación, dice, se inspiró en el trabajo de los artistas Wona Bae & Charlie Lawler, de Loose Leaf ( https://looseleafstore.com. au/ ), "a los que tuve la suerte de asistir hace tres años en el Festival Internacional de las Flores Flora de Córdoba ( https://www.festivalflora.com )".

"Para diseñar esta palmera dorada he contado con la ayuda de dos amigos de la infancia del pueblo de La Zarza de Pumareda, Karol y Pablo. Y con la alegría de todos los vecinos. Esta gran explosión dorada efímera se ha convertido en una fiesta de bienvenida al otoño y en un pequeño aperitivo de lo que está por venir para el año que viene", explica Marga.





Y es que la próxima semana santa se celebrará en la Zarza de Pumareda el “I Festival la Zarza Florece”, bajo la dirección artística de “Floral Collective”, (Javier Racionero (www.tribool.es), Alejandra Romero (https://www.instagram.com/ alejandraromero_floralstudio/ ) y Marga Martín (www.rita-flowers.com). Un homenaje a los que estuvieron y a los que vendrán:

“Creemos en la riqueza de los pueblos. Creemos en la sostenibilidad ambiental, única manera de vivir el presente para tener también un futuro. Creemos en el trabajo colaborativo. En comunidad se generan ideas y debates vitales para la evolución humana. Creemos en la belleza del arte efímero.

Creemos en el respeto a la naturaleza. Trabajamos sólo con materiales biodegradables y bajo el paraguas de la filosofía de “residuo 0”. Creemos en pensar en grande. Ninguna idea es imposible si la energía es la apropiada.”

Y si la meteorología lo permite, nuestro “sueño dorado” zarceño estará brillando al menos durante 24 horas más"