María García, secretaria provincial de sanidad del PSOE: ''La gente se está muriendo también por patología no covid, llevamos 6 meses sin atender otras enfermedades''

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Inmaculada García Rioja y la secretaria provincial de Sanidad de los socialistas salmantinos, María García, han mantenido un encuentro con todos los representantes de los estamentos que conforman la sanidad salmantina, incluidos los alcaldes de algunos edificios para valorar la situación actual del secor sanitario en nuestra provincia.

En la rueda de prensa posterios, María García, ha cargado duramente contra los dirigentes de la sanidad salmantina, empezando por la gerente, Manuela Plaza, quien ''no ha hecho ni una sola comparecencia con la problemática actual que existe''. Asimismo, afirma que el partido socialista presenta constantemente mociones en el Ayuntamiento de Salamanca y en las cortes y que sistematicamente son rechazadas. ''Es escandoloso que el gobierno tenga personal sanitario y rechacen nuestras propuestas. Están haciendo una sanidad de improvisación, subsidiaria y que no se puede permitir.''

Junto a María García e Inmaculada García, también ha comparecido la alcaldesa de Béjar, Elena Martín, quien ha vuelto a lamentar que el Hospital de Béjar no haya sido capaz de recuperar su actividad normal. ''La promesa de contratar dos médicos no ha podido ser, no se han encontrado dos médicos en el planeta para atender las urgencias de Béjar a pesar de la disposición de los médicos de primaria no ha podido ser.''

Además, la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Inmaculada García Rioja, ha hecho mención a los recortes que lleva sufriendo la comunidad desde 2012 y que está pandemia han sacado a la luz. ''Llevamos arrastrando ese déficit pero nadie esperaba una pandemia. Esa pandemia ha puesto al descubierto nuestras carencias gracias a los recortes del partido popular.''

De igual modo, desde el partido socialista de Salamanca se apunta hacia el presidente de la comunidad y el gobierno popular como culpable de una 'sanidad de improvisación', que desconoce la situación de la capital charra. ''Mañueco es de Salamanca y no sabe ni la situación que hay aquí. No se puede confiar todo al nuevo hospital si no tenemos profesionales y no los tenemos porque no los haya si no porque no se les ofrecen contratos de calidad.''

Por último, las socialistas han recalcado la necesidad de abrir urgentemente los consultorios locales ya que ''Salamanca es una población muy envejecida y precisa de una atención presencial. La gente se está muriendo también de patología no covid. No puede ser que llevemos 6 meses sin atender las patologías no covid.''