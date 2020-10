Milic y sus 'bodas de oro anotadoras' con Perfumerías Avenida: "Estoy muy contenta por el papel que tengo en el equipo"

Milic se ha convertido en el referente ofensivo de Perfumerías Avenida en este inicio liguero. La pívot ya ha convertido 50 puntos con el conjunto azulón y se muestra muy contenta de su llegada al equipo de Roberto Íñiguez.

¿Cómo valoras el inicio de Liga del equipo?

Creo que aún estamos como conociéndonos unas a otras sobre la pista pero, por encima de todo, estoy bastante contenta con cómo hemos empezado la temporada. Aún tenemos mucho trabajo que hacer pero día a día estamos trabajando muy duro para seguir mejorando

Sois el equipo que más anota y que menos recibe por el momento.



Creo que la clave es jugar cada partido como si fuera una final, damos el 100% en cada momento que estamos en pista. Tenemos una muy buena plantilla de jugadoras que pueden mantener ese alto ritmo de juego durante cuarenta minutos.



Has logrado ya 50 puntos con Perfumerías Avenida y eres la máxima anotadora del equipo. ¿Contenta con el rol?



Estoy muy contenta por el papel que tengo en el equipo. Me siento bien, en forma y estoy disfrutando jugando al baloncesto, la verdad. Tengo aún mucho que mejorar y, sin duda, estar en este equipo me ayudará a

lograrlo.

Parece que habrá una gran batalla en la temporada con Valencia y Girona. ¿Hay algún favorito?



Ya sabíamos que esta temporada iba a ser una de las más duras. Hay muy buenos equipos, no sólo esos que mencionas, en la competición y, aunque hayamos ganado ampliamente los últimos partido, no quiere decir en

absoluto que vaya a ser así siempre. Como dice el entrenador, vamos día a día y cuando llegue el momento veremos quién es el favorito y mejor posicionado para esta temporada.

¿Qué esperas del partido del viernes contra Quesos El Pastor?



Espero que podamos seguir mejorando en algunos detalles que no hicimos bien en los últimos encuentros, siempre hay cosas en las que no estás lo suficientemente bien y si quieres crecer, tienes que que fijarte en

ellas. Y, por supuesto, espero poder traernos otro triunfo para casa.