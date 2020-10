El mensaje del arquero Dani Martín Anaya a sus compañeros universitarios

El arquero invidente salmantino Daniel Martín Anaya ha aprovechado sus redes sociales para mandar un mensaje sobre la situación que está viviendo Salamanca y muestra su indignación por algunos de los comportamientos de sus compañeros universitarios en plena pandemia por el coronavirus.

MENSAJE DE DANIEL MARTÍN ANAYA

"Indignado. Soy universitario de Salamanca. Estudio cuarto del grado de maestro en educación primaria.

Estoy indignado por lo que ocurre en mi ciudad con compañeros míos.Estudiantes de la universidad. Ante todo somos personas, somos universitarios, pero personas. Si no podemos salir de fiesta ahora, ya llegará lo más pronto posible ese momento. Pero si no seguimos las recomendaciones, si no hacemos caso a las personas que saben, tardará más en llegar ese tan ansiado momento de poder salir de fiesta en nuestra ciudad. Solamente pedimos hacer caso de la gente que sabe para salir lo más pronto de este bache tan grande.

Este virus lo paramos unidos. Por favor. Todos tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con los demás. Ahora no toca fiestas por las noches ni molestar a los vecinos que quieren descansar.

Pronto si tocará. Como deportista de alto nivel, campeón de España de tiro con arco adaptado, medallista de bronce mundial, Y Estudiante en la Universidad de Salamanca, por favor tenemos que ser responsables todos. Para poder poco a poco poder ir volviendo a la normalidad".