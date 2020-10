Hayes, sobre sus compañeras: "Aún tengo que adaptarme a ellas pero creo que pronto vamos a ser un muy buen equipo"

Tiffany Hayes fue la MVP de la Copa de la Reina la pasada temporada y renovó un año más por Perfumerías Avenida. La alero americana volverá a ser uno de los estandartes del equipo azulón durante esta campaña y ya ha disputado minutos a las órdenes de Roberto Íñiguez. "Sienta genial estar de vuelta", confiesa en una entrevista en la web del club.

Después de siete meses sin jugar al baloncesto (renunció a la WNBA este verano), Hayes reconoce que "es distinto, una sensación extraña. Nunca había estado, a nivel profesional, sin jugar al baloncesto durante tanto tiempo".

Durante este tiempo, el cuerpo también le ha mandado mensajes a Hayes: "Aún me está agradeciendo que parara. Definitivamente mi cuerpo necesitaba parar, son ocho o nueve años sin ningún descanso. Para descansar y también para trabajar por mi comunidad, hacerme una idea de lo que está pasando en el mundo fuera del baloncesto y, sin duda, ha sido la decisión acertada".

Respecto a su vuelta a Salamanca y el ingreso en el equipo de Íñiguez, va paso a paso. "Espero poder ponerme a tope muy pronto. Era el momento de volver aquí y estoy lista para ello. No hay porque correr, sin duda. Es mucho tiempo parada y, aunque haya estado trabajando en casa, no tiene nada que ver con el tempo del baloncesto profesional. Ahora tengo que adaptarme, a mis compañeras, porque hay algunas diferentes, volver a ser yo... Me gusta (el equipo). Aún tengo que adaptarme a ellas pero creo que pronto vamos a ser un muy buen equipo. Espero que este año podamos terminar la temporada y que sea ganando", concluye Hayes.