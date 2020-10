Los futbolistas Enrich y Luna reconocen haber grabado el vídeo sexual sin consentimiento y piden perdón a la víctima

Por su parte, Antonio Luna, ex jugador del Eibar y que actualmente forma parte de la alineación dnl Girona, se ha puesto a llorar y ha afirmado que no valoraron, "en ningún momento, la opción de que todo acabara como acabó" y ha incidido en que "nunca lo hicieron para hacerle daño, ni mucho menos" a la joven

Los futbolistas Sergi Enrich y Antonio Luna han reconocido que grabaron un vídeo sexual sin el consentimiento de la chica con la que mantuvieron relaciones, y han admitido que dieron a entender a la joven que habían borrado la grabación. Ambos han pedido perdón a la víctima, señalando que no esperaran que el tema "acabara como acabó" y que nunca lo hicieron para "hacer daño".

Enrich y Luna han declarado este miércoles en el juicio que se ha celebrado en el Juzgado de lo penal número 3 de San Sebastián. La Fiscalía de Guipúzcoa y la acusación particular, que representa a la víctima, piden para ambos jugadores, que militaban en el Eibar S.D. en el momento de los hechos, cinco años de prisión por un delito contra la intimidad recogido en el artículo 197 del Código Penal, por grabar unas imágenes sin el consentimiento de un tercero. La declaración de la víctima se ha realizado a puerta cerrada.

Tanto Enrich como Luna han reconocido que grabaron su encuentro sexual sin el consentimiento de la chica, a pesar de que al día siguiente tuvieron una larga conversación en la cual ella les pidió "por favor" que borraran el vídeo. A pesar de que le dieron a entender que lo habían borrado, no fue así.

El actual capitán del Eibar ha pedido perdón a la víctima y ha admitido que ella "no lo consintió". "Quiero pedirle perdón a ella por las imágenes duras, me arrepiento mucho, no lo puedo ni mirar, pero así fue", ha manifestado.

Por su parte, Antonio Luna, ex jugador del Eibar y que actualmente forma parte de la alineación dnl Girona, se ha puesto a llorar y ha afirmado que no valoraron, "en ningún momento, la opción de que todo acabara como acabó" y ha incidido en que "nunca lo hicieron para hacerle daño, ni mucho menos" a la joven.

Por su parte, el furbolista Eddy Silvestre, para el que el Ministerio Público pide una condena de 2 años y la representación legal de la joven denunciante de 3 años por la difusión del vídeo, ha afirmado que él no lo difundió, y ha señalado que "no sabe seguro" si recibió el vídeo por un grupo o individual, pero ha remarcado que en ese momento lo borró, y que le volvió a llegar más tarde, "cuando se hizo viral en octubre, porque los hechos tuvieron lugar en abril".

Silvestre ha asegurado que era "habitual" que Sergi Enrich "mandara vídeos así" porque "ligaba mucho y le gustaba mostrar sus ligues", pero ha insistido en que él "nunca lo compartió". En este sentido, el actual jugador del Albacete ha manifestado que "entiende a la víctima", pero que "no tiene nada que ver con esto".

Asimismo, ha recordado que se marchó del Eibar en diciembre de 2016 y ha afirmado no es cierto que compartiera tampoco el vídeo con los jugadores del Cádiz, equipo al que se marchó a jugar después.

