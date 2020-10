Manu Viana la 'lía' en su llegada a Unionistas: "Sabía lo que había escuchado por ahí, que el club estuvo en Primera hace unos años y se dividió en dos"

Unionistas ha presentado a su última adquisición. Se trata de Manu Viana, jugador que llega libre tras rescindir con el Cartagena. El extremo valencia, que ascendió a Segunda División la pasada campaña, la lió en la rueda de prensa al decir "Sabía lo que había escuchado por ahí que el club estuvo en Primera hace unos años y se dividió en dos".

Fichaje. "El club se pone en contacto conmigo un poco antes del cierre de mercado. Por una serie de circunstancias no podemos llegar a un acuerdo. Diego se puso en contacto conmigo el jueves y hubo un tira y afloja. Se cerró el fichaje a las tantas de la mañana".

Unionistas. "Sabía lo que había escuchado por ahí, que el club estuvo en Primera hace unos años y se dividió en dos".

Su llegada. "La confianza del club. no conocía mucho. Aquí en el Norte no había tenido opciones de jugar. Un futbolista tiene que estar donde quiera".

Posición. "Defensivamente no es lo mejor que sé hacer pero me defiendo bien en esa posición. Si tuviese que jugar algunos minutos no tendría ningún problema".

Pasada campaña. "No pude disputar muchos minutos por el tema de lesiones. Viniendo aquí puede ser un paso adelante en el futuro. Es un proyecto ambicioso y puede ser un paso adelante".

Objetivo. "Ahora mismo no me gustaría marcar un objetivo a largo plazo. He entrenado dos días con mis compañeros y hay un buen grupo. Lo importante es ir partido a partido y, a partir de ahí, se verá".