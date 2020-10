Frank Cuesta confirma que deja la televisión y explica los motivos de su marcha

Frank Cuesta parece estar centrado en sus refugios y en compartir sus vivencias en su canal de YouTube, pero ahora mucho más después de que confirmara que ha decidido dejar la televisión, al menos de momento, y no grabar más programas de Wild Frank, según informa el diario digital 20minutos.

El herpetólogo anunció a principios de mes en uno de sus vídeos que, "a nivel personal", ya no se veía "haciendo más y más temporadas" porque ya han hecho "cosas tan sumamente brutales que van a ser irrepetibles".

Aunque no se cierra a volver a ponerse delante de las cámaras, parece que su decisión es firme y consensuada con Discovery Internacional, canal en el que emitía su programa, mientras que en España lo hacía en DMAX.

"Hemos pactado que no voy a hacer más programas porque estoy cansado, tengo la familia, tengo los dos refugios... y porque Yuyee saldrá muy pronto de la cárcel (...) He descubierto que no quiero hacer más eso, me gustaba y me lo pasaba bien, pero ya no me llena", declaró en YouTube. "Yo no he nacido para estar en la televisión o para ser famoso".

Aun así, el leonés aseguró que su relación con la cadena es "excelente" y, aunque su contrato con ellos finalizó, si grabase de nuevo lo haría con Discovery porque se han portado muy bien con él. Además, también explicó que aún quedan por emitirse "unas cosas que van a salir en Discovery Internacional y que se verán en España en DMAX".

Ya en 2012 se tomó un respiro de su etapa televisiva, cuando se encontraba con Mediaset grabando Frank de la jungla y La selva en casa para Cuatro. Al año siguiente regresó a la pequeña pantalla en la misma cadena con Natural Frank, pero en 2014 pasó a trabajar con Discovery.

Sobre el grupo de comunicación de Paolo Vasile también habló: "Tampoco voy a decir que se portaran mal conmigo. Simplemente tuve la oportunidad de irme a un sitio donde podían verme en 140 países y así llegar a más gente".

No tiene malas palabras para Mediaset, aunque sí cree que allí "hay cierto 'puteo'": "De vez en cuando, empiezan a decir que esto es falso. Es de locos, un día dicen que lo que hago es falso, pero lo están poniendo en tres canales desde hace 10 años".