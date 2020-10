Illa: "Estas Navidades serán diferentes, nos esperan seis meses complicados"

La alta velocidad de transmisión del coronavirus, con más de 13.000 nuevos casos notificados este jueves, sigue propiciando restricciones, como el cierre desde este viernes y durante 15 días de bares y restaurantes en Cataluña, y confinamientos perimetrales, como el de Madrid, decretado hace una semana, así como el confinamiento perimetral de Salamanca a partir del sábado, según informa el diario digital 20minutos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha querido este viernes "mandar una mensaje a la ciudadanía" de que hasta que llegue la vacuna, si todo va bien, "nos quedan cinco o seis meses complicados". Respecto a las Navidades, ha reconocido que este año "serán diferentes". Aunque no ha querido anticiparse, sí ha señalado que no es lo mismo una reunión de seis personas que otra más numerosa en la que no se tiene conciencia del escenario de pandemia que estamos viviendo.

En cuanto a los datos, el Ministerio de Sanidad notificó este jueves 13.318 nuevos contagios, 6.603 en las últimas 24 horas, un subida importante con respecto a los otros días. Los casos totales alcanzan ya los 921.374. En cuanto a los fallecidos, volvieron a bajar a 140 en las últimas 24 horas tras el aumento del miércoles. En la última semana se han producido 494 decesos y el recuento global se eleva a 33.553 muertes desde el inicio de la pandemia.

En estos momentos comienza la reunión telemática prevista para las 9.45 horas de la Unidad Territorial perteneciente al Grupo COVID-19, de la que forman parte el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid, la secretaria general de Coordinación Territorial y el presidente de la Federación Madrileña de Municipios.