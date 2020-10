El Ayuntamiento estuvo más de un año sin saber nada de la venta del cobre incautado por parte de la Policía Local

Así lo ha confirmado a pregunta de este medio el tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien además ha reconocido que, formalmente, la retención del dinero recaudado en la caja fuerte puede que no sea la mejor actuación. Eso sí, no ha respondido si se estudiará la posible irregularidad administrativa por parte de José Manuel Fernández

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca ha estado más de un año sin tener constancia de la venta de cobre incautado por parte de la Policía Local tras orden de su jefe, José Manuel Fernández, y por ende de la retención en la caja fuerte de las dependencias policiales del dinero recaudado con dicha venta también por más de un año y que apareció en plena investigación policial.

Así lo ha reconocido el tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, a pregunta de SALAMANCA24HORAS en rueda de prensa. Rodríguez admitía que se enteraron de dicha venta “cuando el jefe de la Policía Local nos informa de que la Policía Nacional ha entrado en contacto con ellos” a raíz de la denuncia de SALAMANCA24HORAS (y no anónima, como la describía el concejal).

De hecho, Rodríguez lamentaba que el PSOE no hubiera puesto en conocimiento del equipo de Gobierno estos hechos para que fueran ellos quienes lo investigaran. Sin embargo, el concejal del Ayuntamiento no respondió a la pregunta de este medio de si el Consistorio iniciará una investigación para determinar si José Manuel Fernández incurrió en una presunta irregularidad, afirmando que no iba a seguir hablando y que “quien quiera perder más tiempo en este asunto, que lo pierda, yo no voy a perder ni un minuto más. El equipo de Gobierno no va a malgastar sus energías en hacer el juego al PSOE”.

Es más, el tercer teniente de alcalde reiteraba que esta era una maniobra política del PSOE para ganar rédito político, obviando que fue SALAMANCA24HORAS quien publicó detalladamente un reportaje y denunció los hechos ante la Policía Local.

Asimismo, y de manera previa, Fernando Rodríguez también aseguraba que el dinero estaba en dependencias policiales, que su ingreso está documentado y su depósito también, por lo que no es “un dinero ni incontrolado ni perdido”. Sin embargo, aceptaba que “se puede admitir la discusión de los matices” y reconocía que, formalmente, puede que la retención de ese dinero en la caja fuerte no sea la mejor manera de actuar.

Pese a ello y a que, a partir de ahora, se protocolizará este tipo de actuaciones “porque siempre son susceptibles de mejorar”, insistía en que no iba a perder el tiempo y que no se podía tildar este asunto de “gran escándalo” porque hay otros temas que preocupan más a los ciudadanos de Salamanca.