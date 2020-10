Sergio Egea: ''No quiero participar, quiero ser protagonista''

El técnico del Salamanca CF UDS, Sergio Egea, ha concedido la rueda de prensa previa al debut de su equipo en liga frente al Deportivo de la Coruña. Allí, entre otras cosas, el técnico ha destacado la voluntad de su equipo de ser protagonista en el juego.

Inicio de liga. ''Se ha retrasado mucho y no sabíamos si iba empezar la liga, nos estamos cuidando mucho, el Deportivo es un histórico y en un partido de fútbol todos tenemos las mismas posibilidades, nosotros también somos un histórico y tenemos condiciones para competir con cualquiera''

Deportivo de la Coruña. ‘’No me preocupa, lo que más me interesa es nosotros. Debemos ser protagonistas, saber que ellos son buenos futbolistas, demostrar que hemos trabajado muy bien y que tienen un gran plantel pero nosotros también y estamos preparados’’

Sensaciones. '’La derrota ante Las Rozas, no jugamos bien, no hicimos el fútbol que habíamos planteado, elogio la actitud cuando nos quedamos con tres menos, intentamos dar una imagen digna, no estoy contento con las expulsiones pero son cosas que pasan. Queremos entrar 11 y terminar 11, un aprendizaje muy fuerte.’’

Esquema. ''No sabemos aún como vamos a jugar, sin con cuatro o con cinco en defensa. Mañana tenemos la última práctica y decidiremos en conjunto’’

Dudas. ''Ernest tiene cargas, Diego Chávez ha llegado en muy buena forma e igual le damos de inicio, entre todos estamos mirando lo mejor para el plantel. Lacerda está bien, reincorporado al grupo y va a estar entrando pero aún le falta fútbol. Es un hombre de experiencia y no queríamos que hubiera lesiones y por eso él ha tardado algo más.''

Posibilidades. ''Nunca se sabe, los equipos favoritos luego en la práctica no lo son tanto. Va a ser según como nos encontremos nosotros en el campo. Intentar hacer las cosas bien, si haces bien lo que trabajas durante la semana, estas concentrado, metes pierna….no me interesa participar buscamos ser protagonista, durante la semana trabajamos bien y queremos reflejarlo.''

Objetivo. ''Tenemos que quedar entre los tres primeros, vamos a competir muy bien en cuanto estemos al cien por cien.''

Covid. ''Estamos con los análisis, llevamos cero. Felicitar al grupo del trabajo por el distanciamiento social, porque somos un grupo muy grande y hay que felicitar que no haya ningún positivo.''

Cambios en la alineación. ''No muchos cambios, nos penalizo las dos primeras expulsiones y el equipo se resintió. No hay que castigar a nadie, nuestro reto comienza el domingo. La Copa RFEF es algo muy light, nuestro desafío es la Liga Pro.''