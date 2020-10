​El PSOE seguirá pidiendo explicaciones en torno a la venta de cobre ya que desconocen si puede haber ocurrido más veces

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha confirmado en rueda de prensa que “no dejará morir” el asunto de la venta de cobre incautado por parte de la Policía Local tras orden de su jefe, José Manuel Fernández, y que pedirán todas las explicaciones correspondientes y que puedan exigir como oposición.

Tanto María Sánchez como Chema Collados, concejales socialistas, han recordado que, pese a que no pueden realizar investigaciones internas al no formar parte del equipo de Gobierno, siguen sin comprender “cómo puede haber pasado esto” y, para no dejar que esto vuelva a suceder, continuarán reclamando y preguntando respecto al asunto.

De hecho, Chema Collados insistía en que el alcalde todavía no ha dado explicaciones directas sobre el tema “siendo él el máximo responsable político de la Policía Local”, y lamentó que los socialistas no hayan recibido aún ningún tipo de documentación por escrito, tampoco durante la Comisión de la Policía Local en la que se achacó a un error informático el que el cobre apareciese como destruido y no como vendido. Una explicación “pueril que nos llama la atención y nos siembra nuevas dudas que no teníamos anteriormente”.

Asimismo, en la Comisión de Policía se aseguró que el cobre se vendió “porque estaba lleno de ratas, bichos y arácnidos” y que no podía seguir en dependencias policiales. Una afirmación “que tampoco tiene lógica” y que da más importancia a conocer el motivo real de por qué se vende.

Igualmente, Collados mostró su malestar porque no se informara en anteriores Comisiones de Policía que la Policía Nacional estaba investigando dicha venta del cobre “ya que el equipo de Gobierno lo sabía”. Un equipo de Gobierno que “ha faltado a su propio compromiso” puesto que el Grupo SIETE, “que ha intervenido tanto en la venta o destrucción como en la documentación”, no haya dado explicaciones “pese a que tenía que darlas cada seis meses. Sin embargo, no han comparecido en una sola Comisión”. “Queremos que se aclare de una vez este embrollo”, ha afirmado.

Un asunto con “triple perspectiva” y que podría incurrir en una ilegalidad administrativa

Por su parte, María Sánchez consideró que este asunto puede enfocarse desde una triple perspectiva: que la investigación policial puede derivar en una instrucción penal; desde el punto de vista del incumplimiento administrativo; y desde la responsabilidad política que pueda acarrear.

El PSOE sigue dudando que la venta del cobre se haya hecho de manera legal ya que “el cobre decomisado no es un bien del Ayuntamiento, por lo que no es de aplicación la Ley de Administración Pública”. Y, de ser un material devaluado, debería haberse realizado un expediente evaluando dicha material, “pero no tenemos constancia de que haya registro”.

María Sánchez, que alabó la investigación periodística de SALAMANCA24HORAS y que reflejó que “nadie duda de su veracidad porque ninguno de los implicados ha salido a desmentirla”, insistió en que este medio ha sido el único que ha aportado pruebas documentales. Por ello, el PSOE pedirá “por escrito” toda esta información así como la valoración del peso del cobre.

Un cobre que se vendió sin realizar una subasta y fiándose de la valoración de una empresa privada, no del mejor postor. “Los bienes de la administración pública tienen que tener un trato trasparente”, reiteraba la concejala, quien recordaba que no verdaderamente no era un bien municipal sino un bien decomisado.

También se desconoce si el material se incautó en una operación policial o en varias y que el mismo generó un dinero que ha permanecido durante más de un año en la caja fuerte de las dependencias policiales en vez de ser ingresado en las arcas municipales ni dar cuenta a la Tesorería -“no hay ningún registro ni de la entrada de dinero ni de la venta en las cuentas municipales-, siendo esta una presunta irregularidad administrativa que debería investigarse.

“Nos preguntamos si esto es la primera vez que sucede o ha pasado en más ocasiones”

Uno de los aspectos que más preocupan a los concejales socialistas es que es la primera vez que sucede un asunto como esta venta del cobre o estos procedimientos se realizan habitualmente. Algo que desconocen por completo y que “es difícil de saber”. Eso sí, les resulta curioso que “si es la primera vez que se realiza, se haya llegado a conocer todo tan rápidamente”.