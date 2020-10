UGT se posiciona a favor de la mina de uranio de Berkeley, que generaría un empleo "de calidad" por espacio de "al menos quince años"

El sindicato provincial de Industria, Construcción y 'Agro' de UGT Salamanca ha tenido conocimiento de la presentación, por parte de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos, de una enmienda al proyecto de ley de cambio climático y transición ecológica que actualmente está en tramitación en la Comisión de transición ecológica y reto demográfico.

El sindicato considera que el sentido de la misma "supone un ataque frontal contra el aprovechamiento de los recursos naturales y contra el futuro del empleo industrial de calidad en la provincia salmantina".

Ambos grupos parlamentarios solicitan incluir en la futura ley un punto que, según UGT, "cercena de raíz la posibilidad de implantar en nuestra provincia industrias extractivas de uranio y, también, la prohibición a través del archivo de la solicitud de continuar con actividades en instalaciones industriales radiactivas del ciclo de combustible nuclear para el procesamiento de uranio".

"¿Han pensado sus señorías las consecuencias que tiene la presentación de la enmienda para la provincia de Salamanca? ¿O acaso actúan guiados sólo por intereses ideológicos? ¿Saben sus Señorías lo que la actividad industrial del uranio representa para la provincia?", se preguntan desde el sindicato provincial.

En UGT consideran que, de un tiempo a esta parte, "a la mayoría de partidos políticos se les llena la boca cuando hablan de la España vaciada. ¿Se habrá parado a pesar alguno que los territorios se vacían como consecuencia de sus decisiones? Seguramente la gran mayoría de personas que abandona su tierra lo hace empujado por la falta de oportunidades que la misma le brinda. Para eso están ustedes, Señorías, para plantear soluciones y no para agravar aún más el problema de desertización demográfica que padecemos en el oeste español".

De este modo, la organización sidical cree que la presentación de este tipo de enmiendas "puede resultar simpática a los ojos de muchos. No hay nada mejor que cuidar y respetar el medio ambiente. El problema viene después y las consecuencias que derivan de este tipo de enmiendas para muchas personas. Normalmente todas las acciones que a primera vista resultan simpáticas por venir bañadas de una falsa capa de necesidad, resultan a la postre nefastas para las personas y por ende para los territorios en los que viven".

"Salamanca, nuestra provincia, carece de muchas cosas entre ellas, y es evidente, que carece de una industria fuerte. Somos una provincia con una industria escasa y débil, que en la mayoría de los casos va ligada de forma accesoria a la industria constructiva. Somos por otra parte, una provincia rica en recursos naturales. Entre ellos está el uranio. Tanto es así que desde hace casi diez años una mercantil minera intenta tirar hacia delante de un proyecto minero consistente en la extracción de este mineral", continúan explicando desde el sindicato. En UGT FICA aseguran ser conocedores del proyecto que generaría un empleo "de calidad" por espacio de "al menos quince años".

"La postura cómoda habría sido subirse al carro y criticar el proyecto minero. La palabra uranio, para los que somos profanos en la materia, asusta, y más si no estás dispuesto a hacer el esfuerzo de información necesario para conocer en profundidad el proyecto . Lo fácil hubiera sido plantear una oposición radical desde el principio como han hecho otras organizaciones, pero UGT FICA no es una organización negacionista, no actuamos guiados por prejuicios", han explicado, y afirman que su postura está "basada en criterios profesionales y legales".

"¿Por qué si los técnicos de las administraciones competentes están resolviendo favorablemente las solicitudes de la empresa se empeñan desde muchos sectores en derribar un proyecto que generará empleo y riqueza en toda la provincia? ¿Es por desconfianza en los técnicos de la administración o es porque no son capaces de admitir el sentido contrario a sus pretensiones? ¿Si una empresa tiene todas las resoluciones administrativas que necesita favorables por parte de la Administración, no quiere decir eso que cumple con la legalidad vigente establecida para ese tipo de actividad que pretende llevar a cabo?" Desde UGT FICA opinan que no se puede coactar la actividad industrial basándose sólo en criterios ideológicos partidistas. Todos debemos exigir que las instalaciones industriales cumplan con la normativa que les compete, en eso somos especialmente exigentes desde UGT FICA, la ley está para cumplirla”.

Además, el sindicato considera que "lo que no es de recibo es que, si una empresa demuestra que cumple con la legislación actual, como parece ser el caso, y si atendemos a las resoluciones favorables que tiene, dos grupos parlamentarios aprovechen la tramitación del actual proyecto de ley de transición ecológica para fijar en ella un artículo que parece hecho ad hoc para prohibir de un plumazo la actividad extractiva de mineral de uranio que se pretende iniciar en Salamanca. No Señorías, en UGT FICA entendemos que las cosas no se hacen así y nos oponemos a su enmienda. Tanto es así, que vamos a plantear ante sus grupos parlamentarios y ante sus correspondientes partidos políticos que se retire su enmienda y que antes de plantear normas de ese tipo tengan en cuenta las consecuencias que acarrean en caso de ser incluidas como ustedes pretenden en la futura ley".