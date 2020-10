​Empieza el confinamiento de Salamanca: gran presencia policial para evitar el incumplimiento de las medidas restrictivas

Durante los próximos 14 días, al menos, los ciudadanos de Salamanca no podrán entrar o salir del municipio más que por motivos justificados y de fuerza mayor. Una prohibición que se extiende al resto de vecinos de la provincia, que no podrán acceder a la capital durante dos semanas salvo por motivos educativos, laborales o sanitarios, entre otros

Desde las 00:00 horas de este sábado, las medidas restrictivas dictaminadas por la Junta de Castilla y León sobre la ciudad de Salamanca han entrado en vigor. Unas medidas que afectan, principalmente, a la movilidad, al aforo y a las reuniones y que se prolongarán, al menos, durante los próximos 14 días.

El objetivo con dichas medidas es frenar y reducir la alta incidencia del COVID-19 en la ciudad de Salamanca, que actualmente cuenta con una tasa de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Por ello, la Junta ha decidido actuar tal y como hizo en León o Palencia, entre otros municipios (en la provincia de Salamanca, Sotoserrano ya vivió una situación similar).

Para vigilar el cumplimiento de las medidas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han desplegado por las calles de Salamanca. Principalmente, tres objetivos: que nadie que no residiera en la ciudad de Salamanca entrase en el municipio una vez superada la medianoche; permitir la salida únicamente a las personas que viven fuera y advertirles de que no pueden regresar; comprobar que los establecimientos cerraban a las 00:00 horas (a partir de este sábado deberán hacerlo a las 23:00 horas); y evitar las reuniones multitudinarias en pisos o fiestas en los mismos (de más de seis personas).

Pese a que habrá notas díscolas, los salmantinos, en su conjunto, han vuelto a responder de manera excelsa, demostrando que seguimos luchando por acabar con un coronavirus que ha cambiado nuestras vidas en apenas unos meses. Pero la tónica general pasada la medianoche era de tranquilidad en las calles, sin mucho transeúnte y sin, salvo excepciones, fiestas en pisos.

¿Qué se puede hacer y qué no?

Hay que dejar claro que no es un confinamiento como el que se vivió durante la fase más dura del estado de alarma, cuando los ciudadanos sólo podían salir de sus casas para ir a la compra, tirar la basura o pasear al perro. De hecho, las medidas a aplicar son muy similares a las que vivimos durante la Fase 1 de la desescalada, puesto que principalmente afectan a la movilidad y la capacidad de reunión de las personas.

Así, la medida principal es que se restringe la entrada y la salida a Salamanca salvo para los desplazamientos justificados, ya sean por motivos de trabajo, sanitarios, legales o judiciales, de educación, para volver a la residencia habitual o por otras causas debidamente acreditadas. Eso sí, dentro de los municipios sí existirá la libre movilidad, siempre y cuando se utilicen las medidas de protección, tanto individuales como colectivas (uso de mascarilla o distancia social).

En lo que a los comercios respecta, las tiendas, locales comerciales y servicios abiertos de cara al público tendrán un aforo máximo del 50% y tendrán que cerrar, como tarde, a las 22 horas “salvo excepciones”.

Por su parte, los bares, restaurantes, establecimientos de hostelería y restauración y locales de juegos y casas de apuestas podrán abrir hasta las 23 horas, si bien no podrán admitir clientes a partir de las 22 horas (con la excepción de aquellos que sirvan comida a domicilio). El aforo en los mismos será del 50% en el interior y el 60% en las terrazas, y el consumo en barra no estará permitido. Tampoco fumar en las terrazas. Además, la ocupación máxima por mesa será de seis personas.

Y es que esa es otra de las medidas fundamentales ya que las reuniones sólo podrán ser de seis personas, tanto en espacios públicos como privados (lo que incluye domicilios). Únicamente habrá la excepción de personas que sean convivientes y las actividades laborales e institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas. Una medida que, eso sí, como la prohibición de fumar en las terrazas o del consumo en barra, se mantendrá una vez se superen estos 14 días, ya que se ha implantado sine die en toda la Comunidad.

Asimismo, el aforo también se limita en los siguientes espacios: en instalaciones deportivas, el aforo máximo es del 50% en interior y del 60% en exterior; en lugares de culto, el aforo máximo será de un tercio; los velatorios podrán ser de 10 personas en interiores y de 15 personas en exteriores, sean o no convivientes. Asimismo, la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restringirá a un máximo de quince personas; la práctica deportiva en grupos se reducirá a un máximo de seis personas; en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas el aforo máximo será del cincuenta por ciento.

¿Quiénes pueden circular por Salamanca?

Además de los propios ciudadanos de Salamanca, que podrán circular libremente por el municipio sin ningún horario establecido, los vecinos de los pueblos limítrofes (como Cabrerizos, Santa Marta, Villares o Carbajosa) así como cualquier otro ciudadano podrá solo moverse por la capital del Tormes por motivos de trabajo, de educación, sanitarios o legales/judiciales. También está permitido el regreso al lugar de residencia habitual, acudir a prestar asistencia a personas dependientes o por motivos de fuerza mayor.



Asimismo, en el caso de que el origen y el destino de los desplazamientos se encuentren fuera de Salamanca, se podrá circular por las vías que atraviesen la ciudad, pero no quedarse en ella. Esto quiere decir que, si una persona quiere viajar desde Cabrerizos hasta Aldeatejada, por ejemplo, no es necesario que rodee la capital charra para llegar a su destino. Eso sí, en el caso de que las autoridades le den el alto durante el desplazamiento, es conveniente que se disponga de un justificante para el mismo.

Sin embargo, todos los conciudadanos de localidades vecinas no podrán venir a la capital ya sea acciones tan rutinarias como ir de compras, ir al gimnasio, ir a la peluquería o acudir a un restaurante o bar, por ejemplo. Los ciudadanos salmantinos tampoco podrán salir de la capital para ninguno de los posibles desplazamientos que contempla la ley. Para ello, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilarán los accesos y salidas de Salamanca.

¿Dónde se pondrán la Policía Nacional, la Local y la Guardia Civil?

El Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Salamanca ha elaborado un documento en el que se detallan las posibles ubicaciones para los controles de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (tanto Policía Nacional como Guardia Civil) así como Policía Loca durante los días que dure el confinamiento de la capital charra.

Con fecha de 15 de octubre de 2020, este mapa contempla hasta 19 puntos en los que los agentes de Policía podrán ubicarse para controlar el cumplimiento de las medidas impuestas por la Junta de Castilla y León, que restringen los movimientos de los salmantinos que quieran desplazarse fuera de los límites de la ciudad. Para hacerlo, tendrán que cumplir una serie de condiciones que se detallan en esta guía.

Así, el listado completo de puntos en los que se ubicarán los controles de la Policía Local durante los próximos días es el siguiente, si bien es previsible que la Guardia Civil y la Policía Nacional también desplieguen sus propios dispositivos:

1. Glorieta del Quinto Pino o salida del Polígono de los Villares (aquí estará también Guardia Civil)

2. Glorieta del Conde Orgaz.

3. Glorieta de Cabrera.

4. Glorieta del Obispo Mauro Rubio.

5. Glorieta de Mariano Rodríguez.

6. Glorieta de El Marín.

7. Glorieta de Buenos Aires.

8. Carretera de Matilla de los Caños.

9. Glorieta de enlace con Aldeatejada.

10. Glorieta del Barrio de El Zurguén.

11. Carretera de Carbajosa.

12. Calle de Joaquín Rodrigo.

13. Vía Helmántica o puente del Pradillo (aquí también estará Policía Nacional).

14. Puente peatonal de La Fontana.

15. Glorieta del Arenal del Ángel.

16. Glorieta de La Aldehuela.

17. Carretera de Aldealengua.

18. Glorieta de Cabrerizos.

19. Calzada de Medina.

Atascos este viernes de gente que se marchaba de Salamanca capital

Desde luego, parece que las medidas restrictivas alertaron a gran población salmantina, que aprovechó la tarde del viernes para marcharse de la capital, ya fuera a su pueblo, a su segunda residencia o a otro lugar. Prueba de ello fueron los numerosos atascos que hubo en las salidas de la ciudad a media tarde, más llamativos y notables que cualquier otro viernes de octubre.

Las mismas estampas, aunque a una escala mucho mayor, se vieron en la capital de España cuando se ordenó el ‘confinamiento’ de Madrid -coincidiendo con el puente del Pilar- y fueron duramente criticadas por los ciudadanos de otras localidades.

La gran mayoría de estos coches volverá en los próximos días y, si bien en la mayoría de los casos podrían no encontrarse inconvenientes al ser ciudadanos de Salamanca, seguramente reciban la advertencia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre que no deben volver a repetir dicho comportamiento so pena administrativa.