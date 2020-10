Íñiguez: "Es muy importante entender que no solo vale con ganar, sino mejorar cada cosa que hacemos"

El entrenador de Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, se mostraba exigente con sus jugadoras tras la victoria en Zamora y también disgustado con el trato recibido por el público en el Pabellón Ángel Nieto.

Seriedad del equipo. "Yo sabía que podía ser un partido complicado. El estar ganando con esos marcadores, te puede engañar. Yo creo que tenemos que estar preparadas para jugar todo tipo de partidos".

Rival. "Yo sé que Zamora va a ir a más porque tienen plantilla y tienen equipo. Si no hubiésemos estado durante algunos minutos con la consistencia, solidez e intensidad que hemos estado, el partido podía haber sido otro".

Mejoras. "Para mí es muy importante entender que no solo vale con ganar, sino mejorar cada cosa que hacemos. Y en eso no quiero dar un paso atrás o quedarnos en el mismo sitio, porque eso es un error. A ver si en estos cinco partidos que nos vienen hasta el break de FIBA podemos seguir mejorando cosas. Seguir mejorando no es ganar de 50, seguir mejorando es nuestras cosas hacerlas bien".

Público. "Creo que hemos tenido honestidad, seriedad, foco... el mismo que no ha tenido parte del público conmigo. Con 53 años y con el respeto que tengo en el mundo del baloncesto no me lo merezco. Pero bueno, esto es lo que hay".