Unionistas viaja a Melilla para continuar el camino hacia la Copa del Rey

Unionistas de Salamanca está a dos pasos de jugar la Copa del Rey. Pero no serán fáciles. Este miércoles, a partir de las ocho de la tarde, el conjunto salmantino se medirá a la UD Melilla en el estadio Álvarez Claro. En juego, el pase a la siguiente ronda de la fase nacional de la Copa RFEF.

El equipo dirigido por Hernán Pérez llega a la cita tras superar una complicada eliminatoria ante el Móstoles. Los salmantinos ganaron por 0-1 en suelo madrileño con un gol de Josué Medina en el minuto 85. Además, tuvieron que jugar durante casi una hora de partido con un jugador menos por la expulsión del meta Serna, que tendrá que cumplir sanción ante el Melilla.

Será un partido muy especial para uno de los fichajes del club charro. Benjamín Garay jugó la pasada temporada en el Melilla y el argentino tiene muchas opciones de ser de la partida ante su ex equipo.

Los azulinos ganaron por 1-4 en su visita al Rápido de Bouzas. El central Alberto González hizo dos goles; Mawi, uno; y Eder, el otro. El Melilla cuenta en sus filas con el central salmantino Álvaro Molina y también con el ex chacinero Jesús Muñoz y el ex del Salamanca CF UDS Víctor Mena. Este último fue uno de los jugadores del cuadro azulón por el que se interesó Unionistas en el mercado de verano; al igual que el meta Rubén Gálvez o el centrocampista Ismael Aizpiru (pero, con este último, el club no llegó a un acuerdo económico).