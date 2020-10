Arturo Cruz: "Mejor inicio no se podía tener"

El Carbajosa Basket ha iniciado la Liga de forma inmejorable. Los de Jesús Gutiérrez han logrado dos triunfos en los dos encuentros disputados, ante Círculo Gijón Baloncesto y CAM Enrique Soler, y se mantienen invictos a pesar de ser un equipo debutante.

Uno de los nombres propios del Carbajosa Basket ha sido el de Arturo Cruz. El base salmantino, que jugó 32 minutos ante el conjunto de Melilla, anotó quince puntos y repartió once asistencias. El charro atiende a SALAMANCA24HORAS y se muestra positivo sobre el estado del equipo.

Dos de dos. "Muy contento. Mejor inicio no se podía tener. Lo importante son los resultados. Estamos haciendo un gran esfuerzo todos los compañeros".

Rol importante. "Ya sabía que el rol iba a ser este. También por los años que llevo y la experiencia. Lo asumo como algo que me gusta y así puedo ayudar al equipo dentro y fuera. Hay mucha gente nueva y hay que acoplarles. Mucho más allá de cómo juguemos. Son personas y hay que adaptarles para que sepan dónde viven. Estamos todavía en proceso de adaptación".

Competencia con Hidalgo y Alonso. "Es un puesto que cualquier de los tres podemos hacerlo bien. Alonso es el que menos experiencia tiene y va a ser un año de mucho aprendizaje para él. Ya lo fue el año pasado. Carlos tiene mucha calidad. Trabajamos los tres por el bien del equipo".

Próximo encuentro. "Para mí es el mejor equipo del grupo. Su entrenador me entrenó dos años y conozco a muchos jugadores. Por nombres y plantilla son los mejores. A ver si en la pista podemos darles una sorpresa. Es deporte y nunca se sabe".

Objetivo. "Muy claro: la permanencia. El resto, no lo sé. No me planteo otro. Cuanto antes se consiga, mejor. Y a partir de ahí, crecer como equipo. Tenemos que estar siempre en los partidos. Es nuestro primer año en la competición".