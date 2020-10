La superioridad del Salamanca CF UDS femenino decide el duelo ante el Amigos del Duero

Primer triunfo del Salamanca CF UDS femenino en la Primera Nacional. Las de Sergio Mata se impusieron por 4-2 al conjunto zamorano del Amigos del Duero en el Municipal Vicente del Bosque.

Los primeros minutos dejaron ver a unas amarillas más encerradas en su campo que de costumbre, siendo superior un Salamanca UDS que mostró superioridad en el terreno de juego e impuso su estilo de juego. Atacando especialmente por la banda derecha por medio de Laura Rodríguez, las charras empezaron a atosigar la portería de Sara, aunque la guardameta mostró su mejor versión y su buen hacer bajo los palos.

Pese al rendimiento de la portera zamorana, el Salamanca encontró el gol en el minuto 25. La atacante arrancó por la banda derecha, entró en el área y logró batir a Sara con un buen disparo. 1-0 y sensaciones demasiado escasas para el bando visitante. La mejor ocasión estuvo en las botas de Virginia a diez minutos del descanso, cuando se encontró sola ante Gema tras un error defensivo de las salmantinas, pero después de dejar atrás a la arquera el balón le quedó demasiado escorado y no tuvo el suficiente ángulo para igualar el choque.

Antes de poner rumbo a los vestuarios, Luci tuvo otra ocasión en las botas para ampliar la ventaja local. La jugadora llegó por la banda derecha y mandó un pase que recorrió el área pequeña buscando a Carmen, quien no pudo contactar con él.

Nacho Merino trató de cambiar el guion dando entrada a Ana y Fariza por Mercedes y Andrea. Dos cambios con los que quiso modificar el encuentro y tener mayor peligro ofensivo. Movimiento de piezas y respuesta de Sergio Mata, metiendo en el terreno de juego a Bea y Ángela por Luna y Guti. Sin embargo, un error defensivo entre Sara y las centrales al intentar despejar un balón permitió a Bea encontrarse con el esférico y mandarlo al fondo de la red aprovechando que la guardameta se encontraba fuera de su área todavía.

No obstante, a pesar de este contratiempo, Fariza le dio la razón a Merino y recortó distancias. La delantera recibió un balón desde la banda derecha dentro del área, y con un leve toque superó a Gema para firmar el 2-1. Golpe y respuesta. Situación que volvió a repetirse en el 25 con otro tanto para las locales. Saza se colocó el balón fuera del área y con un disparo seco golpeó el larguero y anotó su primer gol de la temporada.

Los goles no se detuvieron y Julia volvió a recortar distancias. Fariza disparó de falta directa, Gema detuvo pero no pudo quedarse con el balón y Julia, exjugadora del Salamanca, colocó el 3-2 con un cuarto de hora por delante. Peti dio el último golpe en una falta botada desde la banda izquierda, botando dentro del área y aprovechando el despiste de Sara que no esperaba esa acción.

Resultado de 4-2 que se mantuvo hasta que el colegiado señaló el final. Victoria para iniciar la competición del conjunto dirigido por Sergio Mata.